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Ученые назвали самые удобные позы для сна

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У разных поз для сна есть свои плюсы и минусы, которые могут влиять на здоровье человека.

Как пишет немецкий журнал Focus, специалисты назвали достоинства и недостатки каждой позы.

Люди, предпочитающие спать в позе на правом боку, часто имеют проблемы с органами пищеварения, предостерегают медики. По их словам, в такой позиции желудочная кислота может легко перетекать обратно в пищевод. Еще одним из явных минусов такой позы для сна является то, что она усложняет работу поджелудочной железы из-за давления желудка.

Что касается сна на левом боку, то эта поза предпочтительнее для сердца. Главная артерия человека согнута влево, организму в этом положении легче перекачивать кровь.

На каком боку лучше спать?

На каком боку лучше спать?

pixabay.com

В то же время поза зародыша с согнутыми руками и ногами часто связана с болями в шее и спине. Боковой сон имеет плюсы для здоровья, если верхняя нога слегка подтянута, а нижняя вытянута, отмечают эксперты.

Когда любимой позой для сна становится "на спине", это связано с определенными минусами для дыхания. В таком положении выше риск западания языка, сужения дыхательных путей, храпа. Если сужение является серьезным, дыхание может иногда останавливаться.

Люди, спящие на спине слишком часто, страдают от таких последствий, как высокое кровяное давление и высокий пульс, что увеличивает риск сердечного приступа и инсульта.

При этом поза на животе облегчает межпозвонковые диски, поддерживает естественную кривизну позвоночника.

В целом, убеждены ученые, для организма лучше, когда положение тела во сне меняется несколько раз за ночь.

Как писал OBOZREVATEL, здоровый сон является главным фактором выработки иммунитета против вирусных инфекций, включая коронавирус COVID-19.

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