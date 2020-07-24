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Ученые назвали препараты, которые повышают риск смерти от СOVID-19

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Препараты, помогающие при язве, гастрите и изжоге могут повысить риск смерти пациентов с коронавирусом COVID-19.

Ученые из Бруклинского университета опубликовали препринт статьи, в котором сообщили, что такие препараты – ингибиторы протонной помпы (ИПП) – потенциально могут усугублять течение коронавирусной инфекции. В исследовании 15,6% пациентов с COVID-19 принимали данные лекарства (к которым относятся "Омепрозол", "Доксилак", "Пантопрозол" и т.д.).

Смертность среди этой группы была в 2,3 раза выше, чем среди тех, кто их не принимал. Кроме того, у таких пациентов в 2,5 раза повышался риск оказаться подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких.

Препараты от язвы и гастрита повышают риск смерти от СOVID-19 – ученые

Препараты от язвы и гастрита повышают риск смерти от СOVID-19 – ученые

"Существует гипотеза, что SARS-CoV-2 может избежать нейтрализации желудочной кислотой из-за гипохлоргидрии (повышенное содержание соляной кислоты в желудочном соке – Ред.), вызванной применением блокаторов протонной помпы (это фермент, выполняющий важнейшую роль при секреции соляной кислоты в желудке – Ред.) и могут предрасполагать к тяжелой форме COVID-19, а также к искусственной вентиляции легких", – сказано в тексте препринта.

Как считают российские гастроэнтерологи, причина этого в том, что при приеме таких препаратов снижается уровень соляной кислоты. Это, в свою очередь, ведет к снижению барьерной функции желудка и изменению микробиоты кишечника. Таким образом, вирусные частицы активнее проникают в организм человека через слизистые оболочки и усугубляют заболевание.

Как сообщаел OBOZREVATEL, чащe других послe заражения коронавирусом (COVID-19) умирают пациенты c хроническими заболеваниями печени, в частности циррозом.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
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