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Ученые назвали основной источник распространения COVID-19 в человеческом теле

3.4т
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Ученые из США пришли к заключению, что основным источником распространения коронавируса в теле человека является рот.

Исследование было опубликовано на портале medRxiv. Его провели специалистов из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл, а также Национального института стоматологических и черепно-лицевых исследований.

Хотя большинство работ по изучению COVID-19 было сосредоточено на носу и легких, это первая научная работа, в которой полость рта была идентифицирована как первичный очаг заражения коронавирусом.

Ученые обнаружили, что COVID-19 способен проникнуть в слюнные железы. Именно там он воспроизводится, а иногда провоцирует достаточно длительное течение самой болезни. После этого при сглатывании слюны вирус попадает в желудочно-кишечный тракт и полностью заражает организм.

"Наши результаты показывают, что оральная инфекция COVID-19 может быть недооценена. Как и инфекция носа, заражение полости рта может лежать в основе бессимптомного распространения, что затрудняет сдерживание этой болезни", – сказал старший автор исследования Кевин М. Берд.

В связи с полученными данными эксперты подчеркнули важность ношения маски для лица и физического дистанцирования.

Как писал OBOZREVATEL, группа ученых из Англии открыла механизм, с помощью которого вирус SARS-CoV-2 проникает в клетки человека. Чтобы вызвать заболевание у человека, частицы вируса сначала прикрепляются к поверхности человеческих клеток, выстилающих дыхательный или кишечный тракты.

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Автор
Борис Бондарь Борис Бондарь
Тема
Коронавирус
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