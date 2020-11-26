Ученые назвали напиток, который может сделать человека умнее

Входящие в состав какао органические вещества флаванолы увеличивают приток кислорода к мозгу, что положительно влияет на когнитивные способности человека.

Такие полезные свойства любимому многими сладкому напитку приписывают американские ученые. Как пишет Daily Mail, исследование провели специалисты из Бирмингемского университета совместно с сотрудниками Иллинойского университета в Урбане-Шампейне.

Известно, что флаванолы содержатся во многих овощах и фруктах и придают им яркий цвет. Авторы научной работы приводит данные более ранних исследований (1993 года), в которых говорится, что эти вещества полезны для сосудистой системы. Но в этот раз ученые решили проверить их влияние на когнитивные функции.

Ученые считают, что какао может сделать человека умнее, по крайней мере на некоторое время

Отмечается, что в эксперименте приняли участие 18 взрослых без вредных привычек, заболеваний сердца, сосудов, мозга и дыхательных путей. Сперва добровольцам давали какао с большим содержанием флаванолов, а на втором этапе – обработанный напиток с крайне низким количеством такого вещества.

Подчеркивается, что в ходе исследования ни ученые, ни подопытные не знали, какой напиток они получают. Через два часа после употребления какао участники дышали воздухом с большим содержанием углекислого газа, что заставляет организм увеличивать приток крови к мозгу. Именно по скорости насыщения кислородом ученые оценивали функции сосудистой сети мозга.

Так, добровольцам предлагали решить разные задачи, в которых им надо было быстро принимать сложные решения. В хоте такого эксперимента ученые выяснили, что 14 из 18 человек после какао с флаванолами стали на 11% быстрее решать задачи. Тогда как остальные четыре давали одинаково высокие результаты как в начале исследования, так и в конце.

Результаты проверки кровообращения мозга у участников эксперимента и их когнитивных функций через два часа после употребления какао

Специалисты предполагают, что флаванолы оказывают такое тонизирующее действие только на тех людей, у кого есть изначальные проблемы с насыщением кислородом.

"Уровни максимальной оксигенации были более чем в три раза выше в какао с высоким содержанием флаванолов по сравнению с какао с их низким содержанием, а реакция оксигенации – примерно на одну минуту быстрее. Это говорит о том, что флаванолы могут быть полезны только при выполнении более сложных когнитивных задач", – пояснил профессор психологии из Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн (США), доктор Рендейро.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский диетолог Татьяна Фиалкова отметила, что какао не только подымает настроение, но и улучшает работу организма в целом. Для этого она советует в осенне-зимний период добавить в свой рацион такой напиток.