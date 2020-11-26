Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Здоровый образ жизни

Ученые назвали напиток, который может сделать человека умнее

1.2т
Читать материал на украинском

Входящие в состав какао органические вещества флаванолы увеличивают приток кислорода к мозгу, что положительно влияет на когнитивные способности человека.

Такие полезные свойства любимому многими сладкому напитку приписывают американские ученые. Как пишет Daily Mail, исследование провели специалисты из Бирмингемского университета совместно с сотрудниками Иллинойского университета в Урбане-Шампейне.

Известно, что флаванолы содержатся во многих овощах и фруктах и придают им яркий цвет. Авторы научной работы приводит данные более ранних исследований (1993 года), в которых говорится, что эти вещества полезны для сосудистой системы. Но в этот раз ученые решили проверить их влияние на когнитивные функции.

Ученые считают, что какао может сделать человека умнее, по крайней мере на некоторое время

Ученые считают, что какао может сделать человека умнее, по крайней мере на некоторое время

Отмечается, что в эксперименте приняли участие 18 взрослых без вредных привычек, заболеваний сердца, сосудов, мозга и дыхательных путей. Сперва добровольцам давали какао с большим содержанием флаванолов, а на втором этапе – обработанный напиток с крайне низким количеством такого вещества.

Подчеркивается, что в ходе исследования ни ученые, ни подопытные не знали, какой напиток они получают. Через два часа после употребления какао участники дышали воздухом с большим содержанием углекислого газа, что заставляет организм увеличивать приток крови к мозгу. Именно по скорости насыщения кислородом ученые оценивали функции сосудистой сети мозга.

Так, добровольцам предлагали решить разные задачи, в которых им надо было быстро принимать сложные решения. В хоте такого эксперимента ученые выяснили, что 14 из 18 человек после какао с флаванолами стали на 11% быстрее решать задачи. Тогда как остальные четыре давали одинаково высокие результаты как в начале исследования, так и в конце.

Результаты проверки кровообращения мозга у участников эксперимента и их когнитивных функций через два часа после употребления какао
Результаты проверки кровообращения мозга у участников эксперимента и их когнитивных функций через два часа после употребления какао

Специалисты предполагают, что флаванолы оказывают такое тонизирующее действие только на тех людей, у кого есть изначальные проблемы с насыщением кислородом.

"Уровни максимальной оксигенации были более чем в три раза выше в какао с высоким содержанием флаванолов по сравнению с какао с их низким содержанием, а реакция оксигенации – примерно на одну минуту быстрее. Это говорит о том, что флаванолы могут быть полезны только при выполнении более сложных когнитивных задач", – пояснил профессор психологии из Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн (США), доктор Рендейро.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский диетолог Татьяна Фиалкова отметила, что какао не только подымает настроение, но и улучшает работу организма в целом. Для этого она советует в осенне-зимний период добавить в свой рацион такой напиток.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Исследование ученых" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук Марина Лисничук
Тема
Исследование ученых
Место
США
Тег
память
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье Здоровый образ жизни

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости