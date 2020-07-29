Ученые назвали 21 препарат, который может помочь победить COVID-19
Ученые проводят тестирование 21 лекарства, которое имеет шанс стать эффективным в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Как пишет Daily Mail, 13 медикаментов из указанного перечня в процессе исследований уже подтвердили свою безопасность для пациентов с COVID-19 в случае использования ограниченных доз.
Кроме того, сотрудники Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute в Калифорнии возлагают особые надежды на то, что четыре препарата могут хорошо работать в сочетании с ремдесивиром, который Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) уже разрешило к применению в лечении COVID-19. Напомним, что ремдесивир снижает риск смерти пациента от коронавируса на 30-62%.
Примечательно, что 21 препарат был выбран стенфордскими учеными из 12 000, которые они досконально изучили. В категорию тех, которые могут эффективно комбинироваться с ремдесивиром, попали клофазимин, ханфанччин, апилимод и ONO 5334.
Клофазимин
Это лекарство борется с бактериями, вызывающими проказу. Препарат не убивает бактерии сразу, но может делать это постепенно, замедляя рост инфекции. Клофазимин был одобрен FDA еще в 1986 году, но сейчас он больше не продается в США.
Ученые пока не знают, почему антибактериальный препарат может воздействовать на вирус, однако они ведут его клинические испытания в сочетании с другими лекарственными средствами.
Ханфанччин (тетрандрин)
Этот препарат является производным от хлорохина, старой форма гидроксихлорохина, который применяли при лечении малярии. Тетрандрин находится в третьей фазе испытаний, но пока не одобрен FDA.
В тестах на чашке Петри в Стэнфорде он блокировал проникновение SARS-CoV-2 в клетки. Однако его "прародитель" гидроксихлорохин казался таким же многообещающим в лабораторных тестах, но эти результаты не были достигнуты, когда препарат давали пациенту с COVID- 19.
Апилимод
Он находится в стадии разработки для лечения аутоиммунных заболеваний и рака. Пока лекарство не одобрено FDA. Как и тетрандрин, препарат демонстрирует многообещающую способность не допустить проникновения вируса в клетки.
ONO 5334
Является экспериментальным лекарством от остеопороза. FDA еще не одобрила его, в настоящее время он проходит вторую фазу испытаний.
ONO 5334 также возможно предотвращает проникновение SARS-CoV-2 в клетки человека. Он блокирует активность фермента, который внедряет возбудителя болезни в организм.
Что касается остальных 17 лекарств, которые проходят тестирование, то они были утверждены FDA к использованию.
Ремдесивир
Исследование в Стэнфорде началось до публикации результатов исследования NDH по ремдесивиру и независимо определило его потенциал для лечения COVID-19.
Астемизол
Он получил одобрение FDA для лечения аллергии, но был отозван из-за опасений, что он может вызвать опасные сердечные аритмии. Этот тот же побочный эффект, который в конечном итоге заставил агентство отменить разрешение на гидроксихлорохин для лечения COVID-19.
MLN-3897
Экспериментальный препарат для лечения болезней костей и воспалительных заболеваний, показал необъяснимые противовирусные эффекты.
Элопипразол
Антипсихотическое лекарство, который проходит вторую фазу испытаний. Объяснений, почему оно имело противовирусный эффект, также пока нет.
SDZ-62-434
Лекарство от рака в первой фазе испытаний, показало потенциальные преимущества против вируса, но механизм неясен.
YH-1238
Испытывается на первой фазе исследования, предназначен для лечения язв желудка.
DS-6930
Препарат применяется при лечении ранних стадий сахарного диабета.
N-TERT-BUTYLISOQUINE (GSK369786)
Еще одно лекарство от малярии, находящееся в стадии разработки, но только на первом этапе испытаний.
R 82913
Медикамент, находящийся в стадии разработки для лечения ВИЧ, первая фаза испытаний. Несколько препаратов против ВИЧ показали многообещающие результаты при лечении COVID-19, но не дали результатов при тестировании.
VBY-825
Ученые работают над составом для лечения, но, похоже, препарат может блокировать проникновение коронавируса в клетки.
8-(3-Хлорростирил) кафеин
Еще один антипсихотик, препарат все еще находится на лабораторных испытаниях и пока клинические испытания не начались.
AMG-2674
Ученые все еще работают над составом в лаборатории, но считают, что это может быть альтернативой обезболивающим препаратам, таким, как опиоиды.
KW 8232
Как и ONO 5334 исследуется для лечения остеопороза, но находится на ранних стадиях разработки.
MDL 28170
Ученые надеются, опираясь на лабораторные исследования, надеются, что он может лечить болезнь Альцгеймера. Вместе с тем, препарат также предотвращает проникновение коронавируса в клетки.
SB-616234-A
Неясно, как препарат может действовать против коронавируса, он пока находится на доклинической стадии разработки (применение – при расстройствах психики).
SL-11128
Это лекарство показывал противораковые качества в лаборатории, но не прошел клинические испытания.
Z LVG CHN2
Несмотря на то, что он предназначен для лечения бактериальных инфекций, лекарственное средство также, по-видимому, блокирует проникновение коронавируса в клетки.
Как сообщал OBOZREVATEL, во Всемирной организации здравоохранения надеются, что вакцина широкого применения от коронавируса может стать доступной уже в середине 2021 года.