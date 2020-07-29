Ученые назвали 21 препарат, который может помочь победить COVID-19

Ученые проводят тестирование 21 лекарства, которое имеет шанс стать эффективным в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19.

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Как пишет Daily Mail, 13 медикаментов из указанного перечня в процессе исследований уже подтвердили свою безопасность для пациентов с COVID-19 в случае использования ограниченных доз.

Кроме того, сотрудники Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute в Калифорнии возлагают особые надежды на то, что четыре препарата могут хорошо работать в сочетании с ремдесивиром, который Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) уже разрешило к применению в лечении COVID-19. Напомним, что ремдесивир снижает риск смерти пациента от коронавируса на 30-62%.

Примечательно, что 21 препарат был выбран стенфордскими учеными из 12 000, которые они досконально изучили. В категорию тех, которые могут эффективно комбинироваться с ремдесивиром, попали клофазимин, ханфанччин, апилимод и ONO 5334.

Клофазимин

Это лекарство борется с бактериями, вызывающими проказу. Препарат не убивает бактерии сразу, но может делать это постепенно, замедляя рост инфекции. Клофазимин был одобрен FDA еще в 1986 году, но сейчас он больше не продается в США.

Ученые пока не знают, почему антибактериальный препарат может воздействовать на вирус, однако они ведут его клинические испытания в сочетании с другими лекарственными средствами.

Ханфанччин (тетрандрин)

Этот препарат является производным от хлорохина, старой форма гидроксихлорохина, который применяли при лечении малярии. Тетрандрин находится в третьей фазе испытаний, но пока не одобрен FDA.

В тестах на чашке Петри в Стэнфорде он блокировал проникновение SARS-CoV-2 в клетки. Однако его "прародитель" гидроксихлорохин казался таким же многообещающим в лабораторных тестах, но эти результаты не были достигнуты, когда препарат давали пациенту с COVID- 19.

Апилимод

Он находится в стадии разработки для лечения аутоиммунных заболеваний и рака. Пока лекарство не одобрено FDA. Как и тетрандрин, препарат демонстрирует многообещающую способность не допустить проникновения вируса в клетки.

ONO 5334

Является экспериментальным лекарством от остеопороза. FDA еще не одобрила его, в настоящее время он проходит вторую фазу испытаний.

ONO 5334 также возможно предотвращает проникновение SARS-CoV-2 в клетки человека. Он блокирует активность фермента, который внедряет возбудителя болезни в организм.

Что касается остальных 17 лекарств, которые проходят тестирование, то они были утверждены FDA к использованию.

Ремдесивир

Исследование в Стэнфорде началось до публикации результатов исследования NDH по ремдесивиру и независимо определило его потенциал для лечения COVID-19.

Астемизол

Он получил одобрение FDA для лечения аллергии, но был отозван из-за опасений, что он может вызвать опасные сердечные аритмии. Этот тот же побочный эффект, который в конечном итоге заставил агентство отменить разрешение на гидроксихлорохин для лечения COVID-19.

MLN-3897

Экспериментальный препарат для лечения болезней костей и воспалительных заболеваний, показал необъяснимые противовирусные эффекты.

Элопипразол

Антипсихотическое лекарство, который проходит вторую фазу испытаний. Объяснений, почему оно имело противовирусный эффект, также пока нет.

SDZ-62-434

Лекарство от рака в первой фазе испытаний, показало потенциальные преимущества против вируса, но механизм неясен.

YH-1238

Испытывается на первой фазе исследования, предназначен для лечения язв желудка.

DS-6930

Препарат применяется при лечении ранних стадий сахарного диабета.

N-TERT-BUTYLISOQUINE (GSK369786)

Еще одно лекарство от малярии, находящееся в стадии разработки, но только на первом этапе испытаний.

R 82913

Медикамент, находящийся в стадии разработки для лечения ВИЧ, первая фаза испытаний. Несколько препаратов против ВИЧ показали многообещающие результаты при лечении COVID-19, но не дали результатов при тестировании.

VBY-825

Ученые работают над составом для лечения, но, похоже, препарат может блокировать проникновение коронавируса в клетки.

8-(3-Хлорростирил) кафеин

Еще один антипсихотик, препарат все еще находится на лабораторных испытаниях и пока клинические испытания не начались.

AMG-2674

Ученые все еще работают над составом в лаборатории, но считают, что это может быть альтернативой обезболивающим препаратам, таким, как опиоиды.

KW 8232

Как и ONO 5334 исследуется для лечения остеопороза, но находится на ранних стадиях разработки.

MDL 28170

Ученые надеются, опираясь на лабораторные исследования, надеются, что он может лечить болезнь Альцгеймера. Вместе с тем, препарат также предотвращает проникновение коронавируса в клетки.

SB-616234-A

Неясно, как препарат может действовать против коронавируса, он пока находится на доклинической стадии разработки (применение – при расстройствах психики).

SL-11128

Это лекарство показывал противораковые качества в лаборатории, но не прошел клинические испытания.

Z LVG CHN2

Несмотря на то, что он предназначен для лечения бактериальных инфекций, лекарственное средство также, по-видимому, блокирует проникновение коронавируса в клетки.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Всемирной организации здравоохранения надеются, что вакцина широкого применения от коронавируса может стать доступной уже в середине 2021 года.