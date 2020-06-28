Ученые научились находить признаки будущего диабета у детей: это поможет победить болезнь

Первые признаки того, что в зрелом возрасте человеку грозит риск развития диабета, могут быть выявлены уже в восьмилетнем возрасте.

Об этом свидетельствует исследование британских ученых из Университета Бристоля, пишет MedicineNet. Ученые проанализировали образцы крови более 4 тысяч участников исследования в возрасте 8, 16, 18 и 25 лет, чтобы найти закономерности, которые были бы характерными для ранних стадий развития сахарного диабета второго типа.

Соавтор исследования, эпидемиолог из Университета Бристоля Джошуа Белл заявил, что ученые понимали, что диабет не развивается в одночасье, но ранее даже не догадывались, в насколько раннем возрасте становятся видны первые признаки активности заболевания и как эти признаки выглядят.

Исследование показало, что предрасположенность к диабету можно обнаружить уже у детей в возрасте 8 лет, хотя болезнь диагностируется чаще всего у людей в возрасте 50+ лет.

Белл отмечает, что получив понимание того, как выглядят признаки диабета в раннем возрасте, ученые смогут "вмешаться гораздо раньше и остановить диабет до того, как он станет вредным".

Исследование показало, что если у ребенка будет низкий уровень "хорошего" холестерина ЛВП (липопротеины высокой плотности), и высокий уровень "плохого" холестерина ЛНП (липопротеины низкой плотности), то есть риск того, что в зрелом возрасте у него с высокой вероятностью будет диагностирован диабет.

При этом Белл отмечает, что те дети, у кого зафиксирован высокий уровень "плохого" холестерина ЛНП еще не болеют диабетом. Исследование лишь показывает отличия в их метаболизме, которые впоследствии могут привести к диабету.

Эпидемиолог объясняет, что полученные данные помогут ученым понять, как развивается диабет и что можно сделать, чтобы предотвратить его развитие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученым удалось установить, что при развитии сахарного диабета многие пациенты сталкиваются с ксерозом – чрезмерной сухостью кожи, из-за чего она становится грубой и склонной к шелушению.

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