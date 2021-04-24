Ученые нашли три возрастных точки, когда происходит старение организма

Три этапа в жизни – 34, 60 и 78 лет названы теми самыми возрастными точками, когда происходит кардинальное старение организма человека.

К такому выводу пришли ученые Стэнфордского университета, США. Исследователи изучали количество белков в плазме крови и их изменение. Для этого они проанализировали плазму крови 4263 человек в возрасте от 18 до 95 лет.

"Мы смогли определить волнообразные изменения определенных белков у испытуемых с течением времени. Это привело к трем волнам старения", – объяснили американские ученые.

Как именно белки или состав крови влияют на процесс старения, пока неясно. Но результаты американских ученых согласуются с предыдущими исследованиями, которые также предполагали соответствующие связи белков и крови.

Также опыты на мышах показали, что переливание крови от молодых животных положительно влияет на здоровье и процесс старения старых животных. Однако пока медики не знают, как применить данных опыт на людях.

Но в целом ученые могли бы использовать соответствующие тесты для изучения конкретных белков в крови пациентов в будущем, тем самым распознавая возрастные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера или сердечно-сосудистые заболевания.

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