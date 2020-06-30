Ученые нашли новую пользу алкоголя: для женщин и мужчин условия разные

Употребление алкоголя в умеренных количествах может помочь сохранить память и светлость ума.

Исследователи утверждают, что это относится как к мужчинам, так и к женщинам, пишет журнал JAMA Network Open. Употребление алкоголя от низкого до умеренного уровня в значительной мере связано с неизменно высокими когнитивными функциями и низким уровнем снижения когнитивных функций по сравнению с людьми, которые не употребляют алкоголь.

В то же время исследователи предупредили: исследование не могло доказать, что умеренное употребление алкоголя вызвало сохранения мышления и памяти, а только существование связи.

Ученые нашли новую пользу алкоголя

Диапазон употребления алкоголя, который считается "низким или умеренным" в исследовании, был установлен на уровне менее восьми напитков в неделю для женщин и менее 15 напитков в неделю для мужчин. Но это количество должно быть равномерно распределено в течение всей недели, а не выпитая за один вечер.

Каждая порция – это 10 миллилитров чистого спирта, что эквивалентно 300 миллилитров пива или порции крепкого алкоголя, которая имеет 25 миллилитров. Стандартный бокал вина содержит 1,5 порции.

Исследователи подчеркнули: если употребление алкоголя происходит чаще, любая польза для мозга начинает исчезать и даже превращаться в возможный вред.

Гериатрический психиатр доктор Джереми Коппел, доцент в Институте медицинских исследований им. Файнштейна (США) отметил, что обнаружение того, что умеренное употребление алкоголя не вредит умственным способностям и может даже принести пользу, может быть хорошей новостью для некоторых людей.

Стоит отметить, что по данным ВОЗ, безопасной дозы алкоголя не существует.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы семь алкогольных напитков, можно и нельзя пить в жару.