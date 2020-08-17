Ученые нашли новое лекарство от коронавируса

Американские ученые выявили ранее неизвестную уязвимость нового типа коронавируса и заявили, что препарат эбселен эффективен в борьбе против COVID-19.

Исследование, в частности, провели специалисты Школы молекулярной инженерии имени Притцкера (PME) при Чикагском университете США. Его результаты опубликованы в журнале Science Advances.

По словам исследователей, наиболее уязвимым компонентом коронавируса является протеаза Mpro, которая может стать полезной при разработке новых стратегий лечения инфекции, которая спровоцировала пандемию.

Ученые из США нашли лекарство от COVID-19

При этом специалисты отмечают, что именно против Mpro эффективен эбселен. Этот препарат обладает противовирусным, противовоспалительным и антиоксидантным действием, и используется для лечения многих заболеваний, в том числе биполярного расстройства и потери слуха.

Ученые из США поясняют, что этот препарат также способен снижать активность протеазы Mpro, а это в свою очередь помогает в борьбе с COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, исследователи из Канады и США решили изучить возможность лечения коронавируса с помощью радиотерапии.