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Ученые нашли ключевую причину старения

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Ученые выяснили, что висцеральный жир, находящийся в брюшной полости, способствует слабому хроническому воспалению. Из-за этого процесса ускоряется развитие возрастных заболеваний и ослабление иммунитета, что приводит к старению.

К такому выводу пришли специалисты Бернского университета в Швейцарии, передает "Комсомольская правда" со ссылкой на исследование.

При этом ученые уточняют, что ключевую роль в патологическом процессе играют специфические иммунные клетки – лейкоциты эозинофилы. Как правило они присутствуют в кровеносной системе, но специалисты нашли их в висцеральных жировых тканях у людей и мышей. Эти клетки помогают организму обеспечивать защиту против многоклеточных паразитов. Также лейкоциты эозинофилы способствуют развитию аллергии дыхательных органов.

Ученые нашли ключевую причину старения

Ученые нашли ключевую причину старения

Фото: Flickr

Напомним, ранее ученые Саарского университета в Германии назвали один из основных механизмов, которые способствуют старению. Его подавление способно продлить жизнь и здоровье человека. Исследователи показали, что из-за низкого уровня гормона кортизола и специфического белка GILZ в организме развивается хроническое воспаление, которое считается главным процессом старения.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно ученые назвали фрукт, который способен замедлять процессы старения в организме. Он растет преимущественно в Китае и Таиланде.

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Автор
Глеб Иванов
Темы
женское здоровье Здоровье
Тег
Красота
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