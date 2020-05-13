У многих пациентов, больных COVID-19, обнаружили развитие аномальной патологии кишечника.
Об этом сообщили врачи из Массачусетской больницы (США), которые провели соответствующие исследования, пишет журнал Radiology. В нем приняли участие 414 человек, средний возраст которых составил 57 лет. Почти у трети пациентов ученые нашли нарушения работы кишечника и новообразования.
Пандемия COVID-19
"Они чаще фиксировались у лежащих пациентов в отделении интенсивной терапии. Чтобы понять причину таких изменений, необходима дополнительная работа", – сообщил врач Раджеш Баяна.
Доктор отметил, что одной из наиболее опасных обнаруженных патологий оказался пневматоз – состояние, при котором газы проникают в стенки кишечника и образуют кисты.
Также у других зараженных находили ишемию кишечника и холестаз – нарушение образования желчи.
Как сообщал OBOZREVATEL, ученые у половины пациентов с COVID-19, которых проверили с помощью МРТ, нашли аномалии головного мозга.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.