У многих пациентов, больных COVID-19, обнаружили развитие аномальной патологии кишечника.

Об этом сообщили врачи из Массачусетской больницы (США), которые провели соответствующие исследования, пишет журнал Radiology. В нем приняли участие 414 человек, средний возраст которых составил 57 лет. Почти у трети пациентов ученые нашли нарушения работы кишечника и новообразования.

Пандемия COVID-19

"Они чаще фиксировались у лежащих пациентов в отделении интенсивной терапии. Чтобы понять причину таких изменений, необходима дополнительная работа", – сообщил врач Раджеш Баяна.

Доктор отметил, что одной из наиболее опасных обнаруженных патологий оказался пневматоз – состояние, при котором газы проникают в стенки кишечника и образуют кисты.

Также у других зараженных находили ишемию кишечника и холестаз – нарушение образования желчи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые у половины пациентов с COVID-19, которых проверили с помощью МРТ, нашли аномалии головного мозга.

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