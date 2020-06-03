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Как укрепить иммунитет в период ослабления карантина: советы специалиста

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Пандемия коронавируса даже самых легкомысленных заставила задуматься о том, как сберечь здоровье себя и своих близких, как укрепить иммунитет и повысить способность организма противостоять вирусам. Как оказалось, ничего нового в этом отношении человечество не придумало. Специалисты традиционно рекомендуют придерживаться здорового способа жизни, обеспечить для себя сбалансированное питание и побеспокоиться о получении самых необходимых для укрепления иммунитета витаминов и микроэлементов в необходимых дозах. О главных "помощниках" крепкого иммунитета в интервью OBOZREVATEL рассказал президент Ассоциации диетологов Украины, диетолог-гастроэнтеролог Олег Витальевич Швец.

Олег Швец

Олег Швец

– Как специалист, что бы вы посоветовали людям, которые хотят укрепить собственный иммунитет, повысить его сопротивляемость к различного рода вирусам и инфекциям?

– На самом деле, основное – это соблюдение здорового способа жизни: здоровое сбалансированное питание, физическая активность, отказ от вредных привычек. Человек, который хочет быть здоровым, должен бросить курить и отказаться от употребления алкоголя. Ну или хотя бы перейти к умеренному его употреблению. Это – основное. Никаких других способов максимально обезопасить себя от болезней не существует.

Вместе с тем, действительно, потребление отдельных пищевых веществ, потребление некоторых витаминов и микроэлементов, которых мы не получаем в достаточному количестве либо ощущаем их дефицит, может помочь укрепить иммунитет.

К примеру, витамин Д3. Если говорить о продуктах, он содержится преимущественно в морской рыбе и морепродуктах, которых украинцы употребляют очень мало. Мы могли бы его получать с солнцем, поскольку образование этого витамина происходит в коже под действием ультрафиолетовых лучей, но из-за карантина и плохой погоды ограничены в такой возможности. Поэтому витамин Д3 необходимо принимать дополнительно, например, в виде диетических добавок. Особенно важно это для пожилых людей.

Если говорить о микроэлементах, то есть много данных, в том числе – и глобальных, о том, что почти 20% людей получает с продуктами недостаточное количество цинка. А именно этот микроэлемент оказывает существенное влияние на иммунное сопротивление организма. И это другой микронутриент, то есть, пищевое вещество, которое нам нужно, как правило, в небольших количествах, от 20 до 50 мг в день. Цинк также является дефицитным. И увеличение его потребления может дать позитивный эффект – как в составе пищевых продуктов, так и в диетических добавках, применение которых особенно актуально для детей и пожилых людей.

Как именно цинк воздействует на иммунитет человека?

– В иммунитете есть много звеньев, "действующих персонажей", так сказать. Есть клеточный иммунитет. Выдающийся биолог Илья Мечников получил Нобелевскую премию за то, что открыл фагоцитоз (защита организма путем поглощения и переваривания чужеродных вирусов и бактерий. – Ред.). Так вот, цинк повышает активность фагоцитов, стимулирует образование лимфоцитов. А это – главные "дирижеры" иммунного ответа организма.

В последние десятилетия были открыты такие вещества, как цитокины, часть которых способствует воспалению, а часть препятствует. И уже есть экспериментальные и клинические данные о том, что цинк позитивно влияет на уровень тех цитокинов, которые отвечают за стойкий иммунитет.

Так что, если говорить о звеньях иммунитета, то цинк и витамин Д3 оказывают на него комплексное влияние.

– Дефицит витамина Д 3 мы традиционно восполняем приемом диетических добавок, в которых он содержится. Нужно ли дополнительно употреблять аптечные препараты с цинком – или суточную дозу этого микроэлемента легко получить с продуктами питания?

– Здесь есть нюансы. Дело в том, что цинк содержится и в растительной пище, и в продуктах животного происхождения. Больше всего его в мясе. Семена тыквы также богаты цинком.

Все дело в том, что есть некие особенности усвоения цинка организмом. Некоторые овощи и бобовые содержат вещества, которые препятствуют усвоению цинка. Например, если человек, придерживается вегетарианского питания, он может испытывать проблемы с обеспечением потребности в цинке. Схожие проблемы есть также у детей и у людей пожилого возраста. Эти группы являются потенциально уязвимыми для возникновения дефицита цинка. А значит, в случае с этими категориями есть смысл противодействовать – и компенсировать его нехватку в еде.

– А люди, не входящие ни в одну из уязвимых категорий, могут получить достаточное количество цинка из продуктов питания?

– Теоретически – могут. Если будут ежедневно употреблять мясо и продукты растительного происхождения, которые содержат цинк. Но давайте будем честными: оптимальная диета сегодня не очень распространена. Конечно, мы пропагандируем прежде всего именно такой подход – и рекомендуем придерживаться сбалансированного питания. Надеяться исключительно на диетические добавки – это неправильный подход.

А вот употреблять такие добавки в дополнение к здоровому питанию – это хорошее решение. В первую очередь, для тех, кто входит в группы риска, о которых я говорил.

– Возможны ли передозировки цинком?

– Очень маловероятны. Ни с едой, ни с диетическими добавками. Только если речь идет о значительных дозах – 50-60 мг цинка в день – их целесообразность следует определять только под контролем врача.

– Может ли человек самостоятельно получить такие большие дозы – из тех же продуктов или диетических добавок?

– Вряд ли. Если говорить о диетических добавках, дозировка там составляет чаще всего 15-25 мг.

– Чтобы улучшить усваиваемость йода, врачи рекомендуют употреблять его вместе с селеном. Существуют ли какие-то рекомендации относительно приема цинка? Каких правил следует придерживаться?

– В случае с цинком большое значение имеет форма. Неорганический цинк – сульфат или другие соли – усваивается намного хуже, чем в органических соединениях. Одно из лучших таких соединений – это цинка глицинат. Здесь усвоение – оптимальное и не требует обязательного учета обычного рациона питания.

Так что если в составе препарата есть цинка глицинат – это означает, что с высокой вероятностью цинк в организм при употреблении таких препаратов будет поступать в достаточном количестве, с высокой биологической адекватностью. Если, конечно, человек не страдает от острого воспаления, нарушения всасывания в тонком кишечнике. Если таких проблем нет, организм получит достаточное количество цинка, который нормально усвоится и окажет именно то действие, на которое мы рассчитываем.

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женское здоровье Здоровье Оздоровление Жить здорово Карантин в Украине
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