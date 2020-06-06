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Целовать собак опасно: медики предупредили о пагубных последствиях

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Животных нельзя целовать и вообще подпускать их близко к своему лицу не только при пандемии, но и после нее, призывают медики.

По их словам, такой контакт с питомцами может грозить множествами проблем со здоровьем для человека. О том, почему стоит отказаться от подобных "нежностей" со своим псом, пишет "Рамблер".

В материале приводят пример, описанный с собственной практики заслуженным британским профессором вирусологии и бактериологии Джоном Оксфордом.

Допускать животных к своему лицу – крайне плохая идея, утверждают медики

Допускать животных к своему лицу – крайне плохая идея, утверждают медики

Речь идет о жительнице Великобритании, которая попала в больницу с диагнозом полиорганная недостаточность. В ходе обследования врачи выяснили, что недуг спровоцировали бактерии, которые содержались в слюне ее собаки.

Болезнь очень стремительно прогрессировала. Но то, что женщина может быть серьезно больна, обнаружилось случайно: родственников британки просто смутила ее речь, когда они беседовали с ней по телефону. Уже спустя несколько часов племянник приехал проведать тетю и обнаружил ее, лежащей без сознания на полу.

Тесный контакт с питомцами может угрожать множеством проблем со здоровьем для человека

Тесный контакт с питомцами может угрожать множеством проблем со здоровьем для человека

Профессор Оксфорд пишет, что пациентке пришлось провести две недели в больнице. Помимо поставленного диагноза, медики обнаружили у нее почечную и легочную недостаточность, поражение печени и сепсис, вызванный бактерией, которая содержится в слюне собак.

При этом у женщины не было порезов или ран, через которые бактерия могла бы попасть в организм. Именно поэтому причина заболевания стала очевидна для медиков лишь после того, как они узнали, что у пациентки есть итальянская борзая.

От поцелуев с собаками стоит отказаться

От поцелуев с собаками стоит отказаться

Доцент кафедры микробиологии в Penn Vet Шелли Ранкин подчеркивает, что это довольно редкий случай, однако он наиболее ярко демонстрирует, насколько поцелуи с собаками могут быть опасны для человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Нидерландах собака и три кошки заболели коронавирусом (COVID-19). Предполагается, что болезнь передалась им от хозяев.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Здоровье
Место
Великобритания
Теги
болезнь медики
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