Только не в ванной! Где и как правильно хранить лекарства: раскрыты лайфхаки
Эффективность и годность каждого лекарства будут такими как нужно, только если его хранили по диктуемым производителем правилам.
Иначе препарат в лучшем случае просто потеряет свои свойства, в худшем – в нем образуются токсичные компоненты в результате химических реакций.
Где же лучше всего хранить лекарства
Лучший вариант – темное место (аптечка в шкафу) и подальше от отопительных приборов (точно не стоит держать на холодильнике, рядом с духовкой и микроволновкой). Быстрее всего лекарственные препараты разрушаются под воздействием яркого солнечного света и сопровождающего тепла.
Ванна, балкон, веранда на даче – не подойдут. Таблетки и капсулы гигроскопичны и легко намокают. Особенно это касается недорогих лекарств в бумажной упаковке (например, цитрамон).
Если на этикетке лекарства написано: "Хранить в прохладном, защищенном от света месте" или "В сухом и прохладном месте", значит, его нужно держать в холодильнике, то есть при температуре не выше 15 градусов. Туда же следует положить и те препараты, которые рекомендуют хранить при температуре не выше 5 градусов. Но полки тоже должны быть разными:
свечи – поближе к морозильной камере.
мягкие лекарственные формы (мази, пластыри, свечи) – на средних полках холодильника.
лекарства, которые должны храниться просто в прохладном месте – на самой нижней полке, подальше от морозилки.
Обязательно нужно дополнительно защитить препараты от влаги (например, положить в коробку или полиэтиленовый пакет).
При этом замерзшие медикаменты лучше не употреблять. На некоторых препаратах есть специальное предупреждение – "Не замораживать!"
В чем лучше всего хранить лекарства
Сиропы и растворы лучше всего хранить в картонной вторичной упаковке (то есть в заводской, на которой обозначен срок годности, состав и пр.).
Таблетки и капсулы – в "родной" блистерной упаковке. Ни в коем случае не ссыпать в стеклянный или пластиковый пузырек – на таблетки начинает действовать свет и влажность. А если не подписать пузырек, легко можно забыть, что туда засыпали.
Обязательно нужно плотно закрывать все флаконы: лекарства могут испаряться, поглощать летучие вещества или окисляться при соприкосновении с воздухом.
Красящие, пахучие, летучие препараты (йод, марганцовка, зеленка, перекись, спиртовые растворы и др.) нужно хранить отдельно от остальных. Особенно, йод – как бы плотно его не укупоривали, через некоторое время он все равно оставит желтые пятна на рядом лежащих препаратах.
Марганцовку (перманганат калия) нужно хранить в стеклянной таре – как только она просыпется из пакетика, в котором обычно продается, тотчас же начнет все окислять и окрашивать.
Ранее OBOZREVATEL писал, как узнать, испорчены ли лекарства в домашней аптечке.