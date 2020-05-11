Только не в ванной! Где и как правильно хранить лекарства: раскрыты лайфхаки

Эффективность и годность каждого лекарства будут такими как нужно, только если его хранили по диктуемым производителем правилам.

Иначе препарат в лучшем случае просто потеряет свои свойства, в худшем – в нем образуются токсичные компоненты в результате химических реакций.

Правила хранения лекарств

Где же лучше всего хранить лекарства

Лучший вариант – темное место (аптечка в шкафу) и подальше от отопительных приборов (точно не стоит держать на холодильнике, рядом с духовкой и микроволновкой). Быстрее всего лекарственные препараты разрушаются под воздействием яркого солнечного света и сопровождающего тепла.

Ванна, балкон, веранда на даче – не подойдут. Таблетки и капсулы гигроскопичны и легко намокают. Особенно это касается недорогих лекарств в бумажной упаковке (например, цитрамон).

Если на этикетке лекарства написано: "Хранить в прохладном, защищенном от света месте" или "В сухом и прохладном месте", значит, его нужно держать в холодильнике, то есть при температуре не выше 15 градусов. Туда же следует положить и те препараты, которые рекомендуют хранить при температуре не выше 5 градусов. Но полки тоже должны быть разными:

свечи – поближе к морозильной камере.

мягкие лекарственные формы (мази, пластыри, свечи) – на средних полках холодильника.

лекарства, которые должны храниться просто в прохладном месте – на самой нижней полке, подальше от морозилки.

Обязательно нужно дополнительно защитить препараты от влаги (например, положить в коробку или полиэтиленовый пакет).

При этом замерзшие медикаменты лучше не употреблять. На некоторых препаратах есть специальное предупреждение – "Не замораживать!"

В чем лучше всего хранить лекарства

Сиропы и растворы лучше всего хранить в картонной вторичной упаковке (то есть в заводской, на которой обозначен срок годности, состав и пр.).

Таблетки и капсулы – в "родной" блистерной упаковке. Ни в коем случае не ссыпать в стеклянный или пластиковый пузырек – на таблетки начинает действовать свет и влажность. А если не подписать пузырек, легко можно забыть, что туда засыпали.

Обязательно нужно плотно закрывать все флаконы: лекарства могут испаряться, поглощать летучие вещества или окисляться при соприкосновении с воздухом.

Красящие, пахучие, летучие препараты (йод, марганцовка, зеленка, перекись, спиртовые растворы и др.) нужно хранить отдельно от остальных. Особенно, йод – как бы плотно его не укупоривали, через некоторое время он все равно оставит желтые пятна на рядом лежащих препаратах.

Марганцовку (перманганат калия) нужно хранить в стеклянной таре – как только она просыпется из пакетика, в котором обычно продается, тотчас же начнет все окислять и окрашивать.

Ранее OBOZREVATEL писал, как узнать, испорчены ли лекарства в домашней аптечке.

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