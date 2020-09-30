Одесса стала новой "горячей точкой" второй волны COVID-19 в Европе – The Washington Post

Украинский город Одесса стал эпицентром распространения коронавирусной болезни COVID-19 в стране, превратившись в новую "горячую точку Европы".

Об этом в своей статье "В украинской Одессе летние толпы сбросили маски. Сейчас это горячая точка "второй волны" Европы" пишет The Washington Post. Издание основной причиной вспышки болезни называет массовое игнорирование людьми правил эпидемиологической безопасности.

В частности, в статье рассказали историю одесского таксиста Игоря Трофимчука, который устроил специальную поездку на празднование 82-го дня рождения своей матери Нины в курорт Затока Одесской области. Там она заразилась коронавирусом и в течение нескольких недель умерла от воспаления легких. Сам Игорь переболел COVID-19, но выжил.

По словам Трофимчука, он обычно надевал маску только тогда, когда это делали его пассажиры. Он и его мать были уверены, что холодный стакан воды летом или лед в напитках составлял больший риск заболеть, чем коронавирус.

Поэтому когда его матери стало плохо, она обвинила в этом выпитый стакан холодной воды.

"Все это время, до того, как мы заболели, мы не верили ничему, что говорили о COVID-19. Мы думали, что это ложь. Люди верят в это только тогда, когда они или их знакомые болеют или, что еще хуже, умирают", – подчеркнул Трофимчук.

Для мужчины и его матери первые проявления болезни быстро превратились в кошмар: длинные очереди, ложно отрицательные результаты тестов, огромные задержки с госпитализацией. И странное требование, чтобы он вызвал скорую помощь матери, которая умирает, хотя они уже были в больнице.

Когда его мать лежала на скамейке, он вызвал скорую помощь, что заняло 40 минут.

Их перевезли в другую больницу, где была большая очередь, а затем в третью больницу, где им сказали, что ее не могут принять из-за проблем с документацией скорой помощи.

"Моя мама, которая к тому времени уже не могла ходить, была вынуждена ждать на улице, пока я не решу проблему. Она была готова вернуться домой, чтобы умереть. Только после долгого ожидания, с 13:00 до 20:30, мою мать доставили в реанимацию", – вспоминает Трофимчук.

Когда на следующее утро он вернулся, то увидел много плачущих людей, чьи родственники умерли в отделении интенсивной терапии за одну ночь. Его мать умерла на следующий день.

"Если бы я мог что-то изменить, я бы никогда не поехал на отдых в место с таким количеством людей", – сказал таксист.

В статье отмечается, что до болезни женщина была вполне здоровой и даже посещала тренажерный зал. Но COVID-19 вызвал у нее двустороннюю пневмонию, в результате чего она умерла.

"Безудержное лето Одессы повлекло всплеск случаев по всей Украине – это еще одна горячая точка Европы", – говорится в материале.

По состоянию на утро 30 сентября 2020, в Одесской области зарегистрировано 13 524 случая COVID-19. Из них 5 648 человек – жители Одессы.

За последние сутки в регионе зарегистрировано 179 новых случаев заболевания, из них 109 – у одесситов, 70 – у жителей районов области.

По данным на 30 сентября, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 212 пациентов с COVID-19. Из них 156 человек находятся в состоянии средней тяжести, 56 пациентов – в тяжелом состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 сентября министр здравоохранения Украины Максим Степанов спрогнозировал вспышку коронавирусной инфекции в Одессе и области через две недели. Причиной он назвал празднование Дня города 2 сентября в условиях эпидемии.

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