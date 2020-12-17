Супрун призвала украинцев устроить "декоммунизацию" аптечек: что стоит выбросить

Бывшая министр здравоохранения Ульяна Супрун считает, что украинцам необходимо очистить свои аптечки от ненужных препаратов, которые были популярны еще во времена СССР.

Свои рекомендации она опубликовала в Facebook. Они касаются горчичников, некоторых мазей, а также йода и зеленки.

"Остатки "советчины" продолжают существовать в жизни многих украинцев в домашней аптечки. Там могут заваляться устаревшие, неэффективные, а временами опасные препараты", – написала она.

Сурпун призвала украинцев очистить свои аптечки

Почему неэффективны горчичники

Супрун отметила, что они не помогут "прогреть" организм, "выгнать" болезнь, легче дышать или меньше кашлять, поскольку адекватных научных доказательств тому нет, однако есть доказательства, что они приводят к ожогам на коже.

Почему неэффективна и может быть опасной оксолиновая мазь

По словам бывшей чиновницы, научных обоснований того, что она защищает от простуды и гриппа, или имеет противовирусное действие – нет. А на самом деле мазь лишь блокирует носовой проход, усложняет дыхание и мешает слизистой оболочке очищаться от частиц пыли или возбудителей респираторных инфекций.

Почему неэффективны йод и зеленка

Неглубокие раны или порезы можно просто промыть водой, пишет Супрун. На замену йоду и зеленке она рекомендует использовать более эффективные средства, которые не вызывают раздражения и боль, а также не оставляют следов на коже.

Почему неэффективна перекись водорода

Супрун подчеркнула, что быстрое заживание ран при помощи этого средства является мифом, что подтверждает отсутствие любых научных данных об этом. Перекись может быть эффективна только для промывания раны, но для этого также подходит и простая вода.

Почему мазь Вишневского может быть опасной

Экс-чиновница пишет, что мазь содержит березовый деготь и ксероформ (вещество, имеющее якобы антисептическое действие, которое не доказано). Во время нанесения мази на рану или нагноения, она покрывает его слоем пленки, которая не дает влаге испаряться, поэтому нагревает это место.

"Это не просто не дает никакого лечебного эффекта, а наоборот может вызвать ряд осложнений – нагрев тканей способствует росту и размножению бактерий, поэтому небольшой порез может превратиться в более опасную рану с нагноением", – пояснила она.

Чем опасна мазь "Звездочка"

В состав вьетнамской мази (или карандаша для ингаляций и жидкого бальзама) входит ментол, эфирное масло, масло мяты, эвкалиптовое масло, камфора, гвоздичное масло, парафин, пчелиный воск, вазелин.

Как отмечает Супрун, нанесение этого препарата часто вызывает боль, покраснение, аллергическую реакцию и раздражение нервных окончаний, что может давать ощущение облегчения насморка. Однако если смазывать ею в носу, то эффект будет такой же, как и от оксолиновой мази. Кроме того, она может вызывать жжение и зуд.

Почему неэффективно мумие

По словам Супрун, истинное его происхождение до сих пор точно неизвестно. По одной из версий, черно-коричневый продукт является окаменелыми экскрементами летучих мышей и грызунов, живущих в горных пещерах. Из него делают таблетки, пищевые добавки, суппозитории, маски, компрессы и т.д. Также в Украине зарегистрирован препарат с этим веществом, который применяют якобы для лечения парапроктитов, геморроя, трещин прямой кишки, в случае стресса, при переломах костей или при угнетении иммунитета и кроветворной функции у детей, а также больных после внешнего и внутреннего облучения.

Однако нет никакого научного обоснования этому или клинических исследований, которые могли бы подтвердить действие препарата.

"Если для кого-то это не аргумент, то хотя бы следует подумать, что в экскрементах животных не может быть никаких полезных, а тем более лечебных веществ", – подытожила бывшая глава Минздрава.

Facebook Ульяны Супрун.

Facebook Ульяны Супрун.

Facebook Ульяны Супрун.

Facebook Ульяны Супрун.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ульяна Супрун дала рекомендации, чем можно обработать раны, не используя зеленку или йод.