Супрун пояснила, как вернуть обоняние и вкус после COVID-19

Обоняние и вкусовые рецепторы после выздоровления от COVID-19 вернутся течение одной-двух недель, но на полное восстановление понадобится почти год.

Об этом в Facebook написала бывшая и.о. министра здравоохрания Ульяна Супрун. Она отметила, что в мире пока нет четких способов, как восстановиться после болезни. Однако она дала рекомендации, как ускорить регенерацию.

Например, после выздоровления от коронавируса рекомендовано применять назальные кортикостероиды (капли для носа, которые оказывают противовоспалительное действие) для тех пациентов, которые имели потерю обоняния более двух недель.

Для восстановления обоняния нужно заняться тренировками, чтобы снова ощущать запахи. Так, Супрун сказала, что нужно с определенной периодичностью и в течение длительного периода времени нюхать различные эфирные масла (отдельно или в наборах с несколькими ароматами), чтобы побудить сенсорную реакцию организма.

Для восстановления вкуса можно попробовать добавлять в еду больше специй. Также может помочь прием более кислой, горькой или сладкой пищи.

Супрун подчеркнула, что потеря обоняния проявляется более чем у половины зараженных COVID-19. Она пояснила, что человек может перестать чувствовать запахи внезапно, при этом нос может быть не заложен.

"Пока известно, что вирус SARS-CoV-2 инфицирует организм путем присоединения к рецепторам АСЕ2 на поверхности клеток, выстилающих верхние дыхательные пути, больше всего всего их найдено в носу. Затем белок, который называется TMPRSS2, помогает вируса "ворваться" в клетку. Попадая внутрь, вирус может размножаться, вызывая воспалительную реакцию иммунной системы. Так происходит инфицирование", – пояснила она.

Супрун акцентировала, что после потери обоняния и вкуса человек начинает гораздо меньше есть, что при болезни еще больше ослабляет организм.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ульяна Супрун объяснила, как правильно питаться при COVID-19.

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