Украинцы не готовы покупать страховку от онкозаболеваний из-за нехватки информации

Более половины украинцев (54%) не готовы тратить средства на медицинскую страховку в части защиты от критических заболеваний. Такие результаты получила компания Madanes во время исследования общей осведомленности населения касательно проблем рака. 27% из тех, кто заявил о неготовности покупать полис сослались на дороговизну такой страховки. 23% заявили, что не имеют лишних финансов из-за низкого материального положения, кризиса или других причин.

"К сожалению, мы вынуждены констатировать, что украинцы пока недостаточно информированы о возможностях медицинского страхования. То же страхование от онкологии стоит не так дорого, как может показаться. В среднем – это 2-5 тыс. грн в год для взрослых. Для детей – в районе 300 грн. Все зависит от конкретного страхового пакета, – комментирует результаты Директор по развитию Madanes в Украине Стас Островский. – При этом, в случае выявления заболевания покрытие составляет до 1 млн. долларов. Часто страховые компании берут на себя организацию лечения в Украине или за рубежом".

Нельзя сказать, что украинцы не придают проблеме онкологии большого значения, всего 8% опрошенных считают, что раковые заболевания их не коснутся, так как они ведут здоровый образ жизни. При этом сказали, 50% что сталкивались с заболеванием среди близких. Так же важно отметить, что большинство опрошенных готовы выслушать информацию об онкостраховании, более того, 3/4 уверены, что это входит в обязанности страховых агентов и банковских менеджеров, которые предлагают услуги по страхованию.

"В стране, согласно статистическим данным Минздрава, более 1 млн онкобольных. Каждый день 450 украинцев узнает, что у них рак. По темпам распространения заболевания мы на втором месте в Европе – комментирует Стас Островский. – На данный момент наукой не установлен исчерпывающий список причин, которые приводят к онкологическим заболеваниям. Медики дают общие рекомендации, как уменьшить вероятность, но 100% гарантии уберечься от рака не даст никто".

По результатам исследования 63% опрошенных не знают, что онкологические и другие критические заболевания являются исключением из стандартных пакетов ДМС (добровольного медицинского страхования). Это отдельная услуга, которая для кого-то может показаться излишней тратой средств, но это уж точно дешевле, чем лечить тяжелый недуг за свой счет.

Международная компания Madanes – один из самых крупных провайдеров страхования от критических заболеваний, который предоставляет услуги более чем 2 млн клиентам, что составляет около $350 млн страховых выплат в год. Головной офис компании расположен в Тель-Авиве. Полувековой опыт работы на израильском рынке и высокий уровень профессиональной медицинской экспертизы, позволил компании внедрить на украинский рынок абсолютно новые, основанные на международных стандартах, методы работы в сфере страхования здоровья.

Сегодня Madanes предоставляет услуги для страховых компаний, корпоративных и частных клиентов. Основная цель компании – сделать лучшую медицину доступной для каждого.

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