В Нацслужбе здоровья сказали, какие стоматологические услуги будут бесплатными
Национальная служба здоровья (НСЗУ) назвала перечень стоматологических услуг, которые с 2021 года должны быть бесплатными для всех украинцев.
Об этом сообщается на странице НСЗУ в Facebook. Список содержится в новом пакете "Стоматологическая помощь взрослым и детям" Программы медицинских гарантий, говорится в сообщении.
В службе отметили, что финансирование системы здравоохранения крайне ограничено, поэтому бесплатными будут самые необходимые услуги. Среди них:
ургентная стоматологическая помощь взрослым и детям;
проведение инструментальных исследований в рамках ургентной стоматологической помощи;
плановая стоматологическая помощь детям, кроме ортодонтических процедур и протезирования.
Для взрослых бесплатной останется ургентная стоматология – снятие острой боли и лечение состояний, угрожающих жизни, уточнили в сообщении.
Украинцы не должны будут платить за медицинские услуги при наличии таких диагнозов:
пульпит,
перелом зуба,
невралгия тройничного нерва,
химический ожог слизистой рта,
слюнокаменная болезнь,
карбункул и фурункул,
травмы мягких тканей челюстно-лицевой области.
Дорогие стоматологические услуги, такие как протезирование или брекеты, в пакет бесплатных услуг не входят, отметили в НСЗУ.
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Министерство здравоохранения планирует ввести в Украине электронный кабинет пациента, который одновременно будет интегрирован с приложением "Действие". Об этом сообщил глава ведомства Максим Степанов.
Благодаря электронному кабинету, пациент сможет иметь доступ к своей электронной медицинской карте, декларации с врачом онлайн и собственным данным.