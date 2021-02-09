В Нацслужбе здоровья сказали, какие стоматологические услуги будут бесплатными

Таша Адамович Стоматология 16:17, 9.02.2021 Обновлено: 16:24, 9.02.2021

Национальная служба здоровья (НСЗУ) назвала перечень стоматологических услуг, которые с 2021 года должны быть бесплатными для всех украинцев.

Об этом сообщается на странице НСЗУ в Facebook. Список содержится в новом пакете "Стоматологическая помощь взрослым и детям" Программы медицинских гарантий, говорится в сообщении.

В службе отметили, что финансирование системы здравоохранения крайне ограничено, поэтому бесплатными будут самые необходимые услуги. Среди них:

  • ургентная стоматологическая помощь взрослым и детям;

  • проведение инструментальных исследований в рамках ургентной стоматологической помощи;

  • плановая стоматологическая помощь детям, кроме ортодонтических процедур и протезирования.

Для взрослых бесплатной останется ургентная стоматология – снятие острой боли и лечение состояний, угрожающих жизни, уточнили в сообщении.

Украинцы не должны будут платить за медицинские услуги при наличии таких диагнозов:

  • пульпит,

  • перелом зуба,

  • невралгия тройничного нерва,

  • химический ожог слизистой рта,

  • слюнокаменная болезнь,

  • карбункул и фурункул,

  • травмы мягких тканей челюстно-лицевой области.

Дорогие стоматологические услуги, такие как протезирование или брекеты, в пакет бесплатных услуг не входят, отметили в НСЗУ.

Перечень бесплатных стоматологических услуг
Facebook НСЗУ Национальная служба здоровья Украины
Перечень бесплатных стоматологических услуг
Facebook НСЗУ Национальная служба здоровья Украины

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Министерство здравоохранения планирует ввести в Украине электронный кабинет пациента, который одновременно будет интегрирован с приложением "Действие". Об этом сообщил глава ведомства Максим Степанов.

Благодаря электронному кабинету, пациент сможет иметь доступ к своей электронной медицинской карте, декларации с врачом онлайн и собственным данным.

Комментировать
Здоровье Стоматология

Смотрите также

Глухонемая и трусливая демократия

Секретарь Кивы, укравшая iPhone, стала заместителем главы Полтавского райсовета

Украинцам показали авто "Укрпочты" на "лысой" резине: руководитель оправдался. Фото

"Северный поток-2" построить не получится, возможностей нет, – эксперт

На передовую нужны рюкзаки для медиков. Прошу помочь