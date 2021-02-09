В Нацслужбе здоровья сказали, какие стоматологические услуги будут бесплатными

Национальная служба здоровья (НСЗУ) назвала перечень стоматологических услуг, которые с 2021 года должны быть бесплатными для всех украинцев.

Об этом сообщается на странице НСЗУ в Facebook. Список содержится в новом пакете "Стоматологическая помощь взрослым и детям" Программы медицинских гарантий, говорится в сообщении.

В службе отметили, что финансирование системы здравоохранения крайне ограничено, поэтому бесплатными будут самые необходимые услуги. Среди них:

ургентная стоматологическая помощь взрослым и детям;

проведение инструментальных исследований в рамках ургентной стоматологической помощи;

плановая стоматологическая помощь детям, кроме ортодонтических процедур и протезирования.

Для взрослых бесплатной останется ургентная стоматология – снятие острой боли и лечение состояний, угрожающих жизни, уточнили в сообщении.

Украинцы не должны будут платить за медицинские услуги при наличии таких диагнозов:

пульпит,

перелом зуба,

невралгия тройничного нерва,

химический ожог слизистой рта,

слюнокаменная болезнь,

карбункул и фурункул,

травмы мягких тканей челюстно-лицевой области.

Дорогие стоматологические услуги, такие как протезирование или брекеты, в пакет бесплатных услуг не входят, отметили в НСЗУ.

Перечень бесплатных стоматологических услуг. Источник: Facebook НСЗУ Национальная служба здоровья Украины

Перечень бесплатных стоматологических услуг. Источник: Facebook НСЗУ Национальная служба здоровья Украины

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Министерство здравоохранения планирует ввести в Украине электронный кабинет пациента, который одновременно будет интегрирован с приложением "Действие". Об этом сообщил глава ведомства Максим Степанов.

Благодаря электронному кабинету, пациент сможет иметь доступ к своей электронной медицинской карте, декларации с врачом онлайн и собственным данным.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!