Удаление зуба в Киеве: клиника стоматологии Ideale приглашает на безболезненное лечение

Мария Шевчук Стоматология 08:43, 23.09.2020 Обновлено: 09:03, 23.09.2020

Экстракция зуба – это серьезное хирургическое вмешательство, после которого пациенту часто требуется минимум неделя на выздоровление и реабилитацию. Однако применение современных технологий помогает существенно облегчить и саму операцию, и процесс восстановления.

Так, в киевской клинике стоматологии и эстетической медицины IDEALE проводят процедуру по удалению зубов при помощи революционного аппарата для стоматологической хирургии пьезотом. Он позволяет максимально быстро и безопасно провести операцию по экстракции зубов любой сложности.

"При работе пьезотомом кость надрезают почти без крови, такой эффект происходит благодаря подводке охлаждающего средства и ультразвуковой высокочастотной вибрации. В результате создается идеальный обзор оперируемой области. При этом просто невозможно травмировать мягкие ткани, потому что при контакте с ними аппарат автоматически останавливается — это гарантия безопасности", – рассказали в клинике.

Отмечается, что благодаря использованию пьезотома в клинике IDEALE многие процедуры стали намного быстрее, качественнее и безопаснее, но самое главное — это снижение боли в послеоперационном периоде.

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