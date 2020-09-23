Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Стоматология

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Редактор новостей

Удаление зуба в Киеве: клиника стоматологии Ideale приглашает на безболезненное лечение

740
Читать материал на украинском

Экстракция зуба – это серьезное хирургическое вмешательство, после которого пациенту часто требуется минимум неделя на выздоровление и реабилитацию. Однако применение современных технологий помогает существенно облегчить и саму операцию, и процесс восстановления.

Так, в киевской клинике стоматологии и эстетической медицины IDEALE проводят процедуру по удалению зубов при помощи революционного аппарата для стоматологической хирургии пьезотом. Он позволяет максимально быстро и безопасно провести операцию по экстракции зубов любой сложности.

"При работе пьезотомом кость надрезают почти без крови, такой эффект происходит благодаря подводке охлаждающего средства и ультразвуковой высокочастотной вибрации. В результате создается идеальный обзор оперируемой области. При этом просто невозможно травмировать мягкие ткани, потому что при контакте с ними аппарат автоматически останавливается — это гарантия безопасности", – рассказали в клинике.

Отмечается, что благодаря использованию пьезотома в клинике IDEALE многие процедуры стали намного быстрее, качественнее и безопаснее, но самое главное — это снижение боли в послеоперационном периоде.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Мария Шевчук Мария Шевчук
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье Стоматология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости