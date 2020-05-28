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/ Стоматология

Стоматологическая клиника как устойчивый бизнес

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Директор стоматологической клиники Ideale Наталья Мухина

В интервью обсудили: результаты карантина для бизнеса, снижение спроса, ваша ситуация внутри, сохранение персонала, резервы бизнеса или новые возможности, ситуация со средним чеком, он-лайн канал расширен или нет, оптимизация внутри - персонал, аренда, управление затратами, кейсы, маркетинг - как вы удерживаете отношения с имеющимися , что делаете без рекламы.

Мы провели время карантина с пользой. оставались на связи с пациентами. Почувствовали насколько важна база лояльных клиентов, а их у нас много. Внедрили цифровой фото-протокол лечения. Приготовили новую услугу 3D визуализации результатов лечения для пациентов, которые задумываются о полном обновлении улыбки. Персонал прошел обучение в совершенстве коммуникаций с пациентами.

Все сейчас он-лайн и это обесценивает консультацию доктора - как сейчас построить и сохранить сильный бренд, работая удаленно. Рекомендованные решения для других клиник.

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