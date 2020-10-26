Скайсы, твинклы и грилзы: модное украшение зубов в клинике Ideale

Стразы на зубах – это оригинальный способ украсить свою улыбку и сделать ее неповторимой. Признайтесь, кто из вас мечтал о такой модной фишке, будучи моложе? А какие украшения для зубов популярны сейчас?

На эти вопросы ответит Юдина Татьяна Игоревна – стоматолог ведущей клиники Ideale.

Украшения для зубов доступны любому человеку независимо от возраста, пола или рода деятельности. Но чаще всего это делают девочки-подростки или молодые девушки, чтобы сделать свой образ запоминающимся, а улыбку – ослепительной.

Давайте узнаем, актуальны ли стразы на сегодняшний день, с чего началась история украшений в стоматологии, как приготовиться к данной процедуре. И самый главный вопрос – нужно ли это вам?

– Татьяна, по Вашему мнению, украшения для зубов все еще в тренде или отошли в историю?

– Уже несколько десятилетий украшения для зубов очень популярны как среди знаменитостей, так и среди обычных людей. Первой, кто решил сделать свою улыбку незабываемой с помощью этого метода, была Мадонна, которая считается основателем моды на такие украшения.

Стоматолог Юдина Татьяна Игоревна

– Что такое скайсы и чем они отличаются от обычных стразов?

– Скайсы представляют собой тонкие стразы, которые изготовлены специально для зубов. В качестве материала используют драгоценные камни или металлы. Обычные же стразы широко применяются для украшения одежды и аксессуаров, в макияже и ногтевом дизайне. Они не рассчитаны на постоянное влияние влажности.

Скайсы – это специальные стразы для стоматологии

Компания Ivoclar Vivadent была первым производителем скайсов. Этот вид украшений изготавливают из кристаллов Swarovski, они не теряют со временем свой внешний вид. Сегодня слово skyce – это больше не торговой название определенных изделий, так называют все стразы независимо от производителя.

– Кто устанавливает скайсы на зубах и как долго они держатся?

– Этим занимается стоматолог, используя специальные материалы. Процесс установки проходит без боли и безопасен для зубной эмали. Важно отметить, что от особенностей улыбки зависит место фиксации украшения. Носить скайсы можно несколько лет.

Твинклы изготавливают из драгоценных камней

– Имеет ли противопоказания установка подобных украшений?

– Здоровье зубов в этом деле – решающий фактор. Чтобы выгодно подчеркнуть такую деталь, стоит позаботиться про все зубы: вылечить кариес, удалить камень, отбелить эмаль.

– Зубы со скайсами нуждаются в особом уходе?

– Рекомендации по уходу стандартные: чистить зубы два раза в день, пользоваться зубной нитью и при необходимости посещать стоматолога. С использованием электрощеток нужно быть осторожным, абразивные зубные пасты в этом случае не подходят. Также избегать твердой еды, например, орехов, сухариков.

Грилзы создают по индивидуальному заказу из драгоценных металлов

– Какие еще украшения используются в стоматологии?

– Кроме скайсов, очень популярны такие украшения, как твинклы и грилзы. Например, твинкл отличается от скайса тем, что при его изготовлении используют настоящие драгоценные камни, а также они имеют разнообразные формы. Грилз представляет собой накладку на зубы. Эти изделия уникальны, их создают по индивидуальному заказу исключительно из золота, серебра или платины.

– Всем интересно, сколько стоит установить кристалл в один зуб?

– Цена скайса определяется его размером. В среднем ориентировочная стоимость процедуры на один зуб составляет от 500 гривен.

Ideale – это ведущая стоматологическая клиника в Киеве, которая работает только с современными материалами и оборудованием. Среди клиентов и украинские звезды, и политики, и люди, понимающие важность здоровой и красивой улыбки.