Скайсы, твинклы и грилзы: модное украшение зубов в клинике Ideale

Стразы на зубах – это оригинальный способ украсить свою улыбку и сделать ее неповторимой. Признайтесь, кто из вас мечтал о такой модной фишке, будучи моложе? А какие украшения для зубов популярны сейчас?
На эти вопросы ответит Юдина Татьяна Игоревна – стоматолог ведущей клиники Ideale.
Украшения для зубов доступны любому человеку независимо от возраста, пола или рода деятельности. Но чаще всего это делают девочки-подростки или молодые девушки, чтобы сделать свой образ запоминающимся, а улыбку – ослепительной.
Давайте узнаем, актуальны ли стразы на сегодняшний день, с чего началась история украшений в стоматологии, как приготовиться к данной процедуре. И самый главный вопрос – нужно ли это вам?
– Татьяна, по Вашему мнению, украшения для зубов все еще в тренде или отошли в историю?
– Уже несколько десятилетий украшения для зубов очень популярны как среди знаменитостей, так и среди обычных людей. Первой, кто решил сделать свою улыбку незабываемой с помощью этого метода, была Мадонна, которая считается основателем моды на такие украшения.
– Что такое скайсы и чем они отличаются от обычных стразов?
– Скайсы представляют собой тонкие стразы, которые изготовлены специально для зубов. В качестве материала используют драгоценные камни или металлы. Обычные же стразы широко применяются для украшения одежды и аксессуаров, в макияже и ногтевом дизайне. Они не рассчитаны на постоянное влияние влажности.
Компания Ivoclar Vivadent была первым производителем скайсов. Этот вид украшений изготавливают из кристаллов Swarovski, они не теряют со временем свой внешний вид. Сегодня слово skyce – это больше не торговой название определенных изделий, так называют все стразы независимо от производителя.
– Кто устанавливает скайсы на зубах и как долго они держатся?
– Этим занимается стоматолог, используя специальные материалы. Процесс установки проходит без боли и безопасен для зубной эмали. Важно отметить, что от особенностей улыбки зависит место фиксации украшения. Носить скайсы можно несколько лет.
– Имеет ли противопоказания установка подобных украшений?
– Здоровье зубов в этом деле – решающий фактор. Чтобы выгодно подчеркнуть такую деталь, стоит позаботиться про все зубы: вылечить кариес, удалить камень, отбелить эмаль.
– Зубы со скайсами нуждаются в особом уходе?
– Рекомендации по уходу стандартные: чистить зубы два раза в день, пользоваться зубной нитью и при необходимости посещать стоматолога. С использованием электрощеток нужно быть осторожным, абразивные зубные пасты в этом случае не подходят. Также избегать твердой еды, например, орехов, сухариков.
– Какие еще украшения используются в стоматологии?
– Кроме скайсов, очень популярны такие украшения, как твинклы и грилзы. Например, твинкл отличается от скайса тем, что при его изготовлении используют настоящие драгоценные камни, а также они имеют разнообразные формы. Грилз представляет собой накладку на зубы. Эти изделия уникальны, их создают по индивидуальному заказу исключительно из золота, серебра или платины.
– Всем интересно, сколько стоит установить кристалл в один зуб?
– Цена скайса определяется его размером. В среднем ориентировочная стоимость процедуры на один зуб составляет от 500 гривен.
Ideale – это ведущая стоматологическая клиника в Киеве, которая работает только с современными материалами и оборудованием. Среди клиентов и украинские звезды, и политики, и люди, понимающие важность здоровой и красивой улыбки.
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