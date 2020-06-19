Часто родители спрашивают, нужно ли лечить молочные зубы. Многие считают, что лечение не требуется, аргументируя это тем, что они все равно выпадут. Так вот, молочные зубы необходимо лечить!

Они имеют точно такое же строение, как и постоянные зубы: в них есть эмаль, дентин и сосудисто-нервный пучок, который иннервирует и кровоснабжает зуб. Разница только в том, что молочных зубов меньше, их всего 20, а постоянных – 32.

В молочных зубах кариозный процесс протекает намного быстрее, чем у взрослых. Кариес очень быстро может разрушить твердую структуру зуба, добраться до нерва и повредить ткани вокруг корня. При этом болеть молочный зуб у ребенка будет не меньше, чем постоянный у взрослого.

Инфекция может быстро распространяться на соседние зубы, разрушая их. Кроме того, под молочными формируются постоянные зубы, поэтому существует высокая вероятность инфицирования и их. Риск повреждения зачатка постоянного зуба возрастает при сильном воспалении, сопровождающемся гнойным процессом.

Если вовремя не провести лечение, то зуб придется удалять, однако раннее удаление может повлечь за собой негативные последствия. В результате сдвигания зубного ряда место, которое затем должно быть занято постоянным зубом, уменьшается. Зубной ряд искривляется, что в дальнейшем будет требовать длительной коррекции.

Также не следует оставлять без внимания травмы челюсти, вследствие которых происходит повреждение слизистой оболочки ротовой полости, вывих или надкол зуба. Опасность этого связана с последующей сменой зубов, поскольку часто в результате даже незначительного травмирования страдает зачаток постоянного зуба.

Очень важно с раннего детства посещать детского врача-стоматолога, проводить регулярные осмотры и гигиену полости рта! Да, молочным зубам это также необходимо. И помните, что лучшее лечение – это регулярная профилактика.