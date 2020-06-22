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/ Стоматология

Elena Kaigorodova
Elena Kaigorodova
Врач стоматолог ideale_stom_ua Все статьи автора

Насколько временная пломба является временной

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Очень часто у пациентов возникает вопрос – сколько можно ходить с временной пломбой. Обычно ходить дольше, чем две недели после ее установки, не рекомендуется, более точные сроки определяет стоматолог.

Это связано с тем, что материалы, которые используются для временных пломб, не могут герметично прилегать длительное время, и в среднем через 2-3 недели начинается подсачивание слюны под пломбу. В слюне, как известно, содержатся бактерии, которые могут повредить зуб. Часто это происходит незаметно, поэтому возникает соблазн отложить продолжение лечения, следствием чего может стать усугубление проблемы и рецидив кариеса.

На качество временной пломбы и, соответственно, длительность ее целостности, влияет не только особенность патологического процесса и свойства материала, но и меры предосторожности, которые нужно соблюдать после ее установки. Обычно на отвердевания пломбировочного материала требуется не менее двух часов. В течение этого периода следует воздерживаться от еды.

Часто избежать установки непостоянной пломбы нельзя, но это является исключительно промежуточным звеном лечения. К такому методу обычно прибегают при оказании неотложной помощи при острой травме зуба, сопровождающейся обнажением нерва. В этом случае это оправдано необходимостью подготовиться к полноценной терапии.

Также временная пломбировка проводится при глубоком кариесе, достигшем границы пульповой камеры, и во время подготовки зуба к депульпированию. В зависимости от ситуации, под пломбой могут размещаться антисептические средства, необходимые для уничтожения патогенных микроорганизмов в полости зуба и/или корневых каналов.

Если в течение двух недель или другого указанного врачом срока пломба частично крошится и выпадает, или появляются болезненные либо дискомфортные ощущения, рекомендуется как можно быстрее обратиться к стоматологу.

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Автор
Elena Kaigorodova Elena Kaigorodova
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