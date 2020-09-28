Лечение зубных каналов под микроскопом: в клинике IDEALE рассказали о преимуществах
Лечение корневых каналов зубов или эндодонтическое лечение – сложная процедура. А если болезнь затянута – еще и долгая, часто болезненная и может иметь осложнения.
В клинике стоматологии и эстетической медицины IDEALE предлагают современный метод такой терапии – с использованием микроскопа. Этот подход обещает более качественное лечение и минимизировать любые риски.
"Лечение зубных каналов проходит поэтапно с использованием сложных методик, технологий и оборудования, что позволяет обеспечить качественный и долгосрочный результат, а также бережность, эффективность и комфорт стоматологической процедуры", – отметили в клинике.
Также в медцентре рассказали о преимуществах лечения корневых каналов под микроскопом:
– Не затрагиваются здоровые ткани зуба;
– Обеспечивается контроль качества – врач видит и обрабатывает корневой канал по всей его длине;
– Гарантируется точность – микроскоп увеличивает изображение в 40 раз, позволяя заметить самые мелкие недостатки.
Кроме того, лечение под микроскопом считается наиболее надежным и эффективным – во время процедуры видны микротрещины, дефекты старых пломб, кариес на самых ранних стадиях развития (незаметен при обычном осмотре).