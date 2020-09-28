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/ Стоматология

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Редактор новостей

Лечение зубных каналов под микроскопом: в клинике IDEALE рассказали о преимуществах

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Лечение корневых каналов зубов или эндодонтическое лечение – сложная процедура. А если болезнь затянута – еще и долгая, часто болезненная и может иметь осложнения.

В клинике стоматологии и эстетической медицины IDEALE предлагают современный метод такой терапии – с использованием микроскопа. Этот подход обещает более качественное лечение и минимизировать любые риски.

"Лечение зубных каналов проходит поэтапно с использованием сложных методик, технологий и оборудования, что позволяет обеспечить качественный и долгосрочный результат, а также бережность, эффективность и комфорт стоматологической процедуры", – отметили в клинике.

Также в медцентре рассказали о преимуществах лечения корневых каналов под микроскопом:

– Не затрагиваются здоровые ткани зуба;

– Обеспечивается контроль качества – врач видит и обрабатывает корневой канал по всей его длине;

– Гарантируется точность – микроскоп увеличивает изображение в 40 раз, позволяя заметить самые мелкие недостатки.

Кроме того, лечение под микроскопом считается наиболее надежным и эффективным – во время процедуры видны микротрещины, дефекты старых пломб, кариес на самых ранних стадиях развития (незаметен при обычном осмотре).

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Автор
Мария Шевчук Мария Шевчук
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