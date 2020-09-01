Как справиться с проблемой неприятно запаха изо рта?

Неприятный запах изо рта является достаточно распространенной проблемой. Наверное, каждый из нас хоть раз в жизни перед важной встречей, свиданьем или совещанием проверял свое дыхание, заботясь о его свежести. Разобраться с причинами проблемы и с тем, как избавиться от этого недостатка поможет опытный врач-стоматолог, основатель сети стоматологических клиник и центров заботы о зубах Dental Care Office Ярослав Заблоцкий.

В течение дня мы употребляем различные продукты и напитки, которые могут повлиять на свежесть дыхания и, иногда, даже жвачка не помогает.

"Главной причиной неприятного запаха является бактериальный налет на зубах, образующийся из-за недостаточного и несвоевременного ухода. Бактерии вступают в реакции с остатками пищи на самих зубах, вокруг и между них. При работе бактерий образуется газ с неприятным запахом, который является причиной плохого запаха изо рта. Позже эти патогенные процессы приводят к образованию кариеса и болезней десен", - говорит профессор Заблоцкий.

Что мы можем сделать дома?

Известно, что около 50% людей чистят зубы всего лишь 46 секунд, что совершенно недостаточно для качественной очистки всей полости рта. Существуют также данные, что некоторые люди вообще никогда не чистят зубы.

"Как это ни банально прозвучит - главной причиной развития заболеваний полости рта является недостаточная гигиена, - отмечает врач-стоматолог Заблоцкий, - это не только украинская проблема, ведь по данным ВОЗ, 92% населения Земли не умеют правильно чистить зубы. Я занимаюсь лечением зубов почти 40 лет и много раз задавал себе вопрос - как помочь людям, сделать их зубы здоровыми и минимизировать походы к врачу. Итак, что в первую очередь имеет значение - это ежедневный домашний уход 365 дней в году утром и вечером, строго следуя профессиональный рекомендациям врачей-гигиенистов".

Совет №1. Ежедневная домашняя чистка зубов дважды в день с применением зубной пасты. Однако ежедневный домашний уход остается вашей ответственностью за собственные зубы и зубы ваших детей - родители должны чистить зубы детям до 10 лет. Чтобы вам было проще соблюдать все рекомендации и контролировать чистку зубов у детей, мы разработали мобильное приложение, которое сохранит напомнит об уходе в нужный момент.

Совет №2. Используйте зубные ершики. Как они могут помочь в борьбе с неприятным запахом? Остатки пищи и налет накапливаются между зубами и является хорошим местом для размножения бактерий. Это может заметно ухудшить свежесть дыхания. Благодаря зубным ершикам такую ​​проблему решить очень легко. Ершики быстро и безопасно очищают межзубное пространство. Важный момент – вами ершики и их размер желательно подбирать вместе со стоматологом или врачом-гигиенистом.

Совет №3. Не забывайте чистить язык. Для этого также существуют специальные приспособления. Бережная чистка поверхности языка удаляет бактерии, скопившиеся на его поверхности. Также старайтесь чаще кушать хрустящие овощи и фрукты, например - яблоки, они являются натуральными очистителями языка и зубов.

Совет №4. Пейте много воды и ешьте цитрусовые. Жидкости помогают удалению бактерий из ротовой полости. Если же вы пьете мало воды, бактерии начинают быстро размножаться. Употребляйте цитрусовые - апельсин, грейпфрут, лимон, мандарин. Они помогают увеличить количество выработки слюны, которая предотвращает неприятный запах и сами имеют приятный аромат.

Совет №5. Следите за тем, что вы едите перед важными встречами. Не ешьте перед встречей или совещанием сухие продукты - крекеры, сухарики, тосты, орехи. Остатки таких продуктов в ротовой полости является причиной появления неприятного запаха изо рта.

Что нужно сделать в клинике?

"Плохой запах изо рта - одна из самых легких проблем, которая беспокоит пациентов, - говорит профессор Заблоцкий, - часто пациентам приходится обращаться к нам за значительно более сложным лечением. Например, установить зубные протезы или зубные имплантаты. При этом риск остаться вовсе без зубов увеличивается с возрастом и начинает стремительно расти уже после 38 лет.

Итак, чтобы этого не допустить – однозначно, нужен своевременный профессиональный стоматологический уход. Работая более 30 лет, я думал, как помочь пациентам, чтобы они меньше болели и не имели проблем с зубами. Проанализировав причины, по которым люди теряют зубы, я искал способ, как этого не допустить – и вот мы с командой докторов разработали, как называемую, Z-формулу, но обо всем по порядку".

Совет №1 Своевременный визит к стоматологу и скрининг. Нужно один раз на полгода обращаться в на осмотр и пройти профессиональную гигиену зубов, которая проводится в Dental Care Office, где вам сделают панорамный рентгеновский снимок. Снимок позволяет доктору оценить состояние зубов, а также провести комплексную проверку зубов на кариес и болезни десен.

Совет №2 Сделайте два раза в год профессиональную гигиену. Процедура профессиональной гигиены безболезненна и длится около 60 минут. Как результат – вы получите немного осветленные, идеально чистые и блестящие зубы. Важно, что идеальная чистота будет и там, где мы не можем достать с помощью щетки – между зубами и под деснами. Также вы получите комментарий врача-гигиениста – он оценит правильность домашнего ухода путем окрашивания налета. Подробно оценит состояние зубов и десен, а в случае необходимости – направит к нужному специалисту.

Совет №3 Получите рекомендации по уходу. После профессиональной гигиены врач даст вам персональные инструкции, как правильно ухаживать за зубами дома. Подберет подберут зубную щетку, зубную пасту и специальные межзубные щеточки, без которых невозможно достичь идеальных результатов ни у взрослых, ни у детей. Также порекомендует стоматологическое мобильное приложение – позволяющее соблюдать режим и хранящее все ваши данные по состоянию зубов.

"Помните, что ежедневный домашний уход остается вашей главной ежедневной процедурой! Тщательное удаление зубного налета способствует устранению патогенных микроорганизмов, вызывающих разрушение эмали и кариес, а также – воспаление десен", - резюмирует врач-стоматолог Ярослав Заблоцкий.

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