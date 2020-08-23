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/ Стоматология

Как сохранить зубы здоровыми: озвучены простые советы

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Для того, чтобы уменьшить риски возникновения кариеса, нужно эффективно ухаживать за зубами.

Об этом написала пресс-служба Центра общественного здоровья Украины на своей странице в Facebook. Там отметили, что это заболевание является одним из самых распространенных неинфекционных в мире, которое часто остается без внимания.

Так, среди факторов, которые вызывают эпидемию кариеса:

  • увеличение потребления пищевых продуктов и напитков, содержащих сахар;

  • недостаточное использование фторированной зубной пасты, воды;

  • плохая гигиена полости рта.

Риск возникновения кариеса уменьшает эффективная очистка зубов. Во время ухода важно соблюдать следующие правила:

  • чистить зубы следует не менее 2 минут два раза в день;

  • необходимо обращать внимание на технику чистки;

  • использовать зубную нить;

  • менять щетку раз в 3 месяца;

  • контролировать сахар в рационе;

  • не употреблять табачные изделия.

Согласно одной из техник, существуют следующие рекомендации: щетку следует размещать под углом 45 градусов по отношению к поверхности зубов, стоит делать плавные "выметающие" движения от передних до задних зубов, а жевательную поверхность – чистить круговыми движениями. Также необходимо не забывать очищать язык.

Советы по уходу за зубами

Советы по уходу за зубами

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Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ написало, что жирные сорта рыбы, цитрусовые и зеленые листовые овощи относятся к тем продуктам, которые помогают сохранить зубы и десны здоровыми.

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Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Место
Украина
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