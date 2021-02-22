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/ Стоматология

Как правильно чистить зубы: стоматолог развенчал популярные мифы

1.7т
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Стоматолог из Германии Маркус Фелбер развенчал популярный миф о том, что зубы нужно чистить сразу после еды.

По его словам, зубная эмаль имеет защиту в виде кислотной оболочки, которая восстанавливается после приема пищи, поэтому чистить зубы следует спустя некоторое время, чтобы не повредить их, пишет Altusintel.

По этой же причине специалист не советует "чистить" зубы, съев яблоко, так как этот фрукт способен повредить эмаль.

Также не рекомендуется применять способ чистки от десны к зубам из-за того, что щетка может повредить слизистую оболочку. Налет лучше убирать движениями влево-вправо.

Стоит отказаться и от регулярной чистки зубов содой и отбеливающих эмаль средств, чтобы не навредить зубам. А вот использовать зубную нить дантист рекомендует ежедневно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стоматолог из Великобритании заявил, что чистка зубов может помочь защититься от коронавируса, поскольку зубная паста содержит антибактериальные вещества. Кроме того, ученые назвали признаки сердечного приступа, которые можно определить по зубам.

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Автор
Анна Паскевич Анна Паскевич
Тема
Здоровье
Место
Германия
Теги
врачи лайфхак
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