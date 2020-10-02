Исправление неправильного прикуса: в клинике IDEALE предлагают лечение без брекетов

Неправильный прикус встречается у многих. При чем, даже если патология не бросается в глаза, она может причинить массу проблем со здоровьем пациенту, в частности, стать причиной не только разрушения зубов, но и асимметрии лица и появлению головных болей из-за неправильного перераспределения нагрузки в челюстных мышцах, желудочно-кишечных нарушений, а также ухудшению функции дыхания, речи и т.д.

Часто стоматологи однозначно рекомендуют пациентам лечение при помощи брекет-систем, однако в клинике стоматологии и эстетической медицины IDEALE предлагают менее радикальный способ – элайнеры, которые причиняют меньше дискомфорта в процессе терапии.

"Элайнер – это съемный ортодонтический аппарат, который изготавливают из поликарбоната в виде прозрачной каппы на каждую челюсть, – объяснили в клинике. – Каждая каппа — это маленький шаг к ровным зубам. В ней заложено новое положение зубов, которое не соответствует прежнему, вследствие чего в процессе ношения создается давление на зубы. Именно это и нужно для движения и перемещения зубов".

Также специалисты IDEALE рассказали о плюсах элайнеров:

– Каппы прозрачные, плотно прилегают к зубам и практически незаметны;

– Съемная конструкция — капы можно снять в любое время, как, например, во время еды;

– Отсутствуют ограничения в употребляемых продуктах — с элайнерами не нужно беспокоиться о застрявших частичках пищи;

– Удобство в проведении гигиены полости рта. Ведь качественная гигиена во время ортодонтического лечения очень важна, и съемные элайнеры позволяют проводить ежедневную гигиену без каких-либо помех.

Эксперты поделились также и минусами использования такого метода лечения:

– Элайнеры требуют высокой самодисциплины от пациента. "Все просто — каппы работают, пока вы их носите. И чем меньше часов в день они на зубах, тем больше будет отсрочен результат. Для людей с очень насыщенным, активным ритмом жизни, каппы могут быть не лучшим вариантом", – отметили в стоматклинике.

– Необходимо снимать элайнеры перед едой, курением, употреблением горячих, красящих напитков, что не всегда может быть удобно.

Что выбрать — брекеты или элайнеры?

Как уже говорилось, и брекеты, и элайнеры эффективны для коррекции прикуса. Однако выбор, в первую очередь, зависит от сложности случая. Чем выше сложность, тем больше докторов выберут лечение при помощи брекет-системы.

Потому чтобы определить, какой вариант подойдет именно вам, важно пройти полноценное обследования у ортодонта.