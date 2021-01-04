Степанов заявил, что через три года все операции по пересадке органов должны будут делать в Украине

Достижение за три года полной трансплантационной независимости – стратегическая цель Украины, и этот путь уже начат.

Об этом написал министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook. По его словам, в 2020-м в стране сдвинули с места проблематику трансплантации и начали реанимировать систему, а 2021-й станет годом активного развития этого направления.

Для сравнения, в 2019 году в Украине было проведено 78 трансплантаций жизненно важных органов, в 2020-м – 118, уточнил он.

На 2021 год министр спрогнозировал проведение не менее 250 трансплантаций органов и тканей. Для этого есть необходимое оборудование, ресурсы и отечественные высококлассные специалисты – врачи-трансплантологи, сказал он.

Степанов также рассказал о том, что с 1 января заработала Единая государственная информационная система по вопросам трансплантации органов и тканей.

"Это важная новость для тысяч людей, которые ждут спасательных операций. Ведь эта система сочетает донора и реципиента, то есть помогает оперативно спасать жизни", – подчеркнул он.

Кроме этого, Министерство здравоохранения работает над механизмом привлечения для нужд системы трансплантации всех видов транспорта: гражданской авиации, авиационного транспорта ГСЧС, Национальной полиции и Государственной пограничной службы.

В 2021 году Минздрав создаст пакет медицинских услуг по посттрансплантационному сопровождению, рассказал глава министерства.

Также будут вводиться программы для медицинских специалистов на стажировку за рубежом.

Стратегия Украины по медицине трансплантации Facebook Максим Степанов

Степанов рассказал о перспективах трансплантационной медицины в Украине Facebook Максим Степанов

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что специалисты Минздрава хотят впервые в Украине провести трансплантацию легких. Также в планах делать трансплантации верхних и нижних конечностей.

По словам Степанова, последнее особенно актуально для украинских военнослужащих, потерявших конечности, защищая Украину от военной агрессии России на востоке.