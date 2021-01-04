Степанов заявил, что через три года все операции по пересадке органов должны будут делать в Украине

Достижение за три года полной трансплантационной независимости – стратегическая цель Украины, и этот путь уже начат.

Об этом написал министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook. По его словам, в 2020-м в стране сдвинули с места проблематику трансплантации и начали реанимировать систему, а 2021-й станет годом активного развития этого направления.

Для сравнения, в 2019 году в Украине было проведено 78 трансплантаций жизненно важных органов, в 2020-м – 118, уточнил он.

На 2021 год министр спрогнозировал проведение не менее 250 трансплантаций органов и тканей. Для этого есть необходимое оборудование, ресурсы и отечественные высококлассные специалисты – врачи-трансплантологи, сказал он.

Степанов также рассказал о том, что с 1 января заработала Единая государственная информационная система по вопросам трансплантации органов и тканей.

"Это важная новость для тысяч людей, которые ждут спасательных операций. Ведь эта система сочетает донора и реципиента, то есть помогает оперативно спасать жизни", – подчеркнул он.

Кроме этого, Министерство здравоохранения работает над механизмом привлечения для нужд системы трансплантации всех видов транспорта: гражданской авиации, авиационного транспорта ГСЧС, Национальной полиции и Государственной пограничной службы.

В 2021 году Минздрав создаст пакет медицинских услуг по посттрансплантационному сопровождению, рассказал глава министерства.

Также будут вводиться программы для медицинских специалистов на стажировку за рубежом.

Стратегия Украины по медицине трансплантации. Источник: Facebook Максим Степанов

Степанов рассказал о перспективах трансплантационной медицины в Украине. Источник: Facebook Максим Степанов

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что специалисты Минздрава хотят впервые в Украине провести трансплантацию легких. Также в планах делать трансплантации верхних и нижних конечностей.

По словам Степанова, последнее особенно актуально для украинских военнослужащих, потерявших конечности, защищая Украину от военной агрессии России на востоке.

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