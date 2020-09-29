Стать диетологом-нутрициологом без медицинского образования: где пройти обучение

Курсы "Диетолог-нутрициолог" – шанс для тех, кто хочет освоить новую модную, интересную и прибыльную профессию. При этом авторский курс в wellness-школе врача-диетолога Татьяны Кихтевой позволяет получить новую специальность людям, не имеющим медицинского образования. Ведь нутрициолог занимается составлением рационов питания с учетом индивидуальных особенностей человека. А это – не лечение, а предупреждение болезни. Хотя определенные познания в области медицины – к примеру, умение "читать" результаты анализов человека – после прохождения курса Татьяны Кихтевой студенты гарантированно получат.

Автор курсов гарантирует их качество и большое внимание уделяет регулярному обновлению материала. Так что студент может быть уверен: пройдя обучение, он будет в курсе всех новых веяний и достижений в сфере, последних научных данных и исследований в области диетологии и медицины. Приятный бонус: для тех, кто уже закончил курс, все обновления – полностью беспллатны.

Кстати, никто никого не заставляет покупать кота в мешке. Чтобы понять, насколько вам интересна именно эта профессия и насколько доступно и качественно разработан сам курс – вы можете пройти первый из 25 модулей курса бесплатно. И уже потом решить, хотите вы продолжать обучение или нет. Для старта вам достаточно только зарегистрироваться на странице курса "Диетолог-нутрициолог".

В ходе обучения вы получите знания от квалифицированного практикующего специалиста, поддержку и ответы на вопросы. Изучите теорию и отработаете ее на практике и к моменту завершения обучения будете полностью готовы к самостоятельной работе.

Большой плюс курса заключается в том, что обучение проходит дистанционно. То есть получать новую профессию вы можете, не выпадая из привычного для вас ритма жизни и окружения. По завершении обучения вы получите сертификат о прохождении курса – и сможете начать собственную практику, как это сделали уже десятки выпускников wellness-школы Татьяны Кихтевой.

Курс "Диетолог-нутрициолог" поможет вам получить востребованную профессию онлайн, даже если у вас нет медицинского образования. И благодаря регулярным бесплатным обновлениям быть в курсе всех новых достижений отрасли, чтобы применять их в собственной практике.