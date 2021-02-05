Считается, что сквирт – это струйный оргазм у женщины, который по интенсивности превосходит многие другие. В научной литературе его называют женской эякуляцией, которая характеризуется выбросом из влагалища некоторого объема прозрачной жидкости до или во время оргазма. Эта тема давно обсуждается в медицинском, анатомическом и биологическом сообществе, а именно:

Существует ли сквирт в принципе;

Состав выбрасываемой жидкости и его источник;

Влияет ли женская эякуляция на женскую сексуальность и качество оргазма.

Выделяют несколько отличий сквирта от классического оргазма:

Повторение: женская эякуляция может повторяться без необходимости перерыва на восстановление;

Продолжительность: длительность обычного оргазма составляет 15-20 секунд, тогда как сквирт может продолжаться до трех и более минут;

Мышечные сокращения: при выбрасывании секрета из влагалища мышечные сокращения отсутствуют, поскольку в этом случае реализуется отличный от классического женского оргазма механизм;

Удовольствие: сквирт описывается как более полное удовольствие, при котором ощущения сосредоточены не только в области половых органов, а во всем теле.

Физиологическую способность сквиртовать связывают с железами Скина (Skene's glands). Это небольшая по размеру область чувствительной эректильной ткани, которая располагается возле наружного отверстия мочеиспускательного канала. Этот участок называется U-точкой, буквально – точкой мочеиспускательного канала (Urethral spot).

Анатомически U-точка соответствует железам Скина (женской предстательной железе, малым вестибулярным, парауретральным железам), получившим название в честь описавшего их в медицинской литературе врача А. Скина.

Железы располагаются по всему губчатому телу мочеиспускательного канала, они имеют общее происхождение с предстательной железой у мужчин. Окружающие их ткани простираются во влагалище, охватывая часть клитора, и во время полового возбуждения они переполняются кровью. Однако у многих женщин железы практически неразвиты.

В научном мире нет единой концепции относительно женской эякуляции. Вопрос активно изучался в 80-x годах прошлого столетия, в тот период проводились опросы, связанные с женской сексуальностью. Их сложность обычно состоит в незначительном числе участников, что не дает возможность делать полные и однозначные выводы.

На основании опросов сообщалось, что выбрасывание небольшого объема жидкости во время оргазма происходит у 35-50% женщин. Согласно другим данным вилка вариативности более широкая – от 10 до 69%, что зависит от методов и используемых во время исследования определений, например, во время каждого ли оргазма происходит сквирт, всегда ли жидкость выбрасывается или вытекает и т.д. Сведения об объеме жидкости значительно колеблются, некоторые женщины говорят о 5 мл, другие оценивают ее количество как 30-45 мл.

Большая часть исследований, которые посвящены изучению природы белесоватой вязкой сквирт-жидкости, концентрируются на попытке определить, является ли она мочой или нет. Секрет имеет приятный, не отталкивающий аромат тела и не напоминает запах мочи, при попадании на ткань он не оставляет следы. Затруднение изучения жидкости вызывает сбор образцов, поскольку сложно избежать их загрязнения.

Сегодня актуальной является концепция, что в результате сильной половой стимуляции железами Скина образуется щелочная смазывающая жидкость, которая в химическом отношении схожа с семенной жидкостью мужчин и является профильтрованной плазмой крови.

Вопрос женской эякуляции все еще открыт. Однако его связь с железами Скина, имеющими достаточно варьирующую индивидуальную анатомию, может объяснить, почему многие женщины лишены возможности испытывать сквирт, а многие ученые – имеют основание отрицать его существование.