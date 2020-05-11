Можно ли заразиться коронавирусом половым путем: Комаровский назвал отягощающий фактор риска

Ученые из Китая предположили, что коронавирус COVID-19 может передаваться половым путем.

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Об этом в своем видео рассказал украинский доктор Евгений Комаровский. Ролик был опубликован на YouTube-канале врача-педиатра (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Коронавирус может передаваться половым путем, предположили ученые Коллаж

Он сообщил, что китайские врачи провели исследования спермы у 38 мужчин и у 6 образцов обнаружили наличие коронавируса.

Эксперты предполагают, что инфицирование COVID-19 возможно половым путем. Тем не менее, подчеркнул Комаровский, другие исследования показывали противоположные результаты.

"С чем связано особое волнение наших китайских товарищей? С тем, что вот эти мужчины, которых обследовали – 38 человек, – это все были молодые мужики. Поэтому удержать их от половых активностей, особенно после самоизоляции, было практически невозможно", – сказал доктор.

Он добавил, что есть большие сомнение в том, возможно ли в принципе размножение коронавируса при передаче половым путем, ведь для этого нужны особые клетки.

Врач отметил, что риск заразиться коронавирусом при занятиях сексом еще не доказан, это всего лишь предположения одной группы исследователей.

"Высокий уровень тестостерона у мужчин – это отягощающий фактор риска, Поэтому не надо сильно терпеть", – добавил Комаровский.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Евгений Комаровский рассказал, что в Германии в обязательном порядке рекомендуют давать грудное молоко младенцам, даже если мать больна COVID-19.