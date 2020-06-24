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/ Сексуальное здоровье

Любитель проанализировал 8,5 млн роликов на Pornhub: названы категории-победители

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Согласно статистике порносайта Pornhub, пользователи чаще всего лайкали ролики из категорий Chubby (Пухлые) и Exclusive, а меньше всего – из категорий Funny, 360° и Japanese.

Информацию о 8,5 млн видео на Pornhub изучил пользователь Reddit под ником praxidike74. Данные он скачал в открытом доступе, общий вес файлов составил 30 Гб (чтобы посмотреть графики, доскролльте до конца страницы).

Основным источником данных стали теги к видео. Чаще всего публикуют ролики со следующими тегами: Amateur, Teen, Big Dick, Gay и Babe.

Praxidike74 провел несколько "дуэлей" между тегами: с азиатами больше видео, чем с европейцами, брюнетки встречаются чаще блондинок, а порнозвезды уступили место любителям.

Согласно статистике, самое широкое распространение получили ролики, связанные с Японией (368 тысяч), Великобританией (138 тысяч) и Россией (125 тысяч). Далее идут Германия (122 тысячи) и Индия (78 тысяч).

reddit.com

reddit.com

reddit.com

reddit.com

reddit.com

reddit.com

reddit.com

reddit.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году Украина вошла в топ-20 стран по количеству просмотров Pornhub. Чаще всего украинцы смотрели порно в категории хентай.

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