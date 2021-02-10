Где нельзя заниматься сексом: эксперты назвали опасные места

Заниматься сексом можно не только в кровати. Есть множество других мест, которые помогут разнообразить интимную жизнь.

Ведущие Ярослава Кравченко и Сергей Рясенко в подкасте НВ выясняли, какие места не подходят для занятий любовью и почему необходимо пробовать секс в новом месте.

Необычное место для занятий сексом способствует выработке новых ощущений и новых нейронных связей, а это добавляет в отношения партнеров больше страсти. Прежде чем отправиться на поиски, стоит узнать о местах, которые могут быть опасными для секса:

Парк или лес. Здесь нужно сохранять максимальную осторожность, потому что можно попросту не заметить и наступить на огромный муравейник.

Секс в воде. Врачи не рекомендуют выбирать воду для интимной близости, поскольку это может негативно отразиться на здоровье. Не стоит забывать, что в воде живет много других организмов и о гигиене тут не может быть и речи.

Секс на пляже является опасным, потому что песок может легко попасть в рот, уши, глаза и другие части тела. Интим в таком месте тоже нельзя назвать гигиеничным.

Секс в воздухе хоть и может быть романтичным, но места в туалете самолета очень мало.

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