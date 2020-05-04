Эректильная дисфункция – с чего начать лечение?

Проблема эректильной дисфункции постепенно помолодела и перестала быть болезнью пожилых людей. В связи с этим особенно актуально понимать, что приводит к развитию патологии и к какому врачу обращаться для диагностики и назначения адекватного лечения.

Ослабление эрекции может быть вызвано одной из двух причин – органической или психологической этиологии. Психогенные нарушения чаще всего встречаются у мужчин молодого возраста. Они не носят постоянный характер и могут проявляться с разной степенью выраженности. Чаще всего развитие дисфункции связывают с сомнениями, страхом неудачи, стрессом, поскольку для запуска механизма эрекции важное значение имеет фантазия, желание, воображение. Ситуация может значительно ухудшиться, если развивается депрессия.

Согласно статистическим данным, в большинстве случаев половое бессилие вызвано органическими причинами, которые приводят к расстройству обеспечения кровью и нервными импульсами кавернозных тел полового члена.

У пожилых людей это чаще всего связано с системными патологиями, такими как почечная/печеночная недостаточность, болезни сердца и сосудов. Отдельной группой выделяют неврологические и эндокринные нарушения, включая рассеянный склероз, сахарный диабет, болезнь Альцгеймера, гипертиреоз, гиперпролактинемию, гипотиреоз. Эти патологии сложно поддаются лечению и обычно требуют длительной медикаментозной нагрузки.

В некоторых случаях нарушение эрекции обусловлено заболеванием мужского полового члена, например болезнью Парцибы. Из-за регулярных микротравм белочной оболочки кавернозных тел происходит увеличение отложения коллагена и фибрина, что и становится причиной искривления полового члена. Патология может встречаться не только у пожилых пациентов, но и у мужчин молодого возраста. Сложность лечения и профилактики состоит в отсутствии данных о причинах развития болезни.

Еще одна возможная причина нарушения эрекции – применение некоторых лекарственных средств. На ухудшение кровоснабжения кавернозных тел полового члена оказывают влияние антидепрессанты, средства от повышенного артериального давления, гормональные препараты.

Для выявления причины эректильной дисфункции необходимо провести клиническую диагностику. Высокую информативность имеет фармакодопплерография (ультразвуковое исследование) сосудов полового члена. С ее помощью можно оценить состояние сосудов – кровоток в пещеристых телах, венозный отток. Также исследование позволяет выявить кальциноз эректильной ткани, признаки атеросклероза сосудов. Для определения степени расширения сосудов проводится сравнение результатов при неэрегированном и эрегированном состоянии полового члена.

В более сложных случаях, если есть подозрение на нарушение венозного оттока, показана кавернозография. Также с помощью этого исследования можно выявить бляшки, характерные для болезни Пейрони, подтвердить наличие областей атрофии или склероза, провести оценку структуры пещеристых тел полового члена.

По итогам проведенного исследования назначается терапия. В зависимости от этиологии нарушения может быть показана психотерапия, массаж, прием стимулирующих растительных средств, инъекции в мочеиспускательный канал или пещеристое тело полового члена.

Сегодня наиболее широко применяемыми препаратами являются ингибиторы PDE-5. Их преимущество, в сравнении с другими методами лечения, состоит в простоте использования, высокой эффективности и хорошей переносимости.

Аваналав является современным препаратом, в состав которого входит аванафил – активное вещество с улучшенным фармакологическим профилем. Благодаря быстрому достижению максимальных концентраций в крови и короткому периоду полувыведения он может применяться практически без ограничений по возрасту и причине, вызвавшей эректильную дисфункцию.

Поскольку эрекция управляется двумя механизмами – рефлекторным и психогенным, важно во время лечения ингибиторами PDE-5 уделять внимание психологическому состоянию. Нельзя допускать снижения самооценки, развития депрессии. При необходимости следует обратиться за помощью к психологу/психотерапевту.

Для развития эрекции, достаточной для проведения удовлетворительного полового акта, нужно поддерживать тестостерон в крови на достаточном уровне. Этого сложно достичь при малоподвижном и стрессовом ритме современной жизни. В связи с этим врачи рекомендуют уделять достаточное внимание физической активности, полноценному сну, правильному питанию.

Если еще в недавнем времени эректильная дисфункция представлялась сложным и неизлечимым заболеванием, то сегодня, благодаря возможностям диагностики и фармакологическим свойствам ингибиторов PDE-5, это вполне решаемая проблема. Важно вести здоровый образ жизни, следить за психологическим состоянием, своевременно обращаться к врачу и следовать его указаниям.