Доказана польза регулярного секса

Занятия сексом благоприятно влияют на здоровье и продолжительность жизни.

К такому выводу пришла британский писатель, сексолог и эксперт в вопросах взаимоотношений Кейт Тейлор. На своей странице Lovekatetaylor она раскрыла неоспоримую пользу регулярного секса.

Тейлор утверждает, что занятия сексом благоприятно влияют на здоровье и ментальное состояние человека. Ссылаясь на исследование 2004 года, писательница отметила, что люди, которые как минимум три раза в неделю вступают в интимную связь, имеют более крепкий иммунитет.

Кроме того, во время секса организм вырабатывает "гормоны радости", повышающие настроение — эндорфины, окситоцин и дофамин. Также сексолог отмечает, что стабильная половая жизнь снижает риск возникновения депрессии.

По словам эксперта, секс способен избавить от бессонницы и улучшить качество и продолжительность сна, а также помогает укрепить мышцы всего тела и справиться с головной и другими болями.

Тейлор подчеркивает, что регулярные занятия любовью снижают риск смерти от рака простаты и болезней сердца, а также понижают кровяное давление.

Кроме того, американские ученые из исследовательского университета Вашингтона в Сент-Луисе доказали пользу регулярного секса. Эксперты выяснили, что сексуальная активность снижает риск преждевременной смерти и сокращает вероятность умереть от сердечной болезни на 21%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученый провел исследование, в ходе которого выяснил, чего хотят женщины в постели.

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