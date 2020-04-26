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/ Новости здоровья

В Украине всплыли факты о многогодовых махинациях с вакцинами

70.8т
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Министерство здравоохранения Украины в течение многих лет могло быть причастно к махинациям во время закупок вакцины от полиомиелита.

Как написал в Facebook активист, сотрудник Одесской областной клинической больницы Виктор Сысоенко, в 2018 году была закуплена вакцина объемами почти в миллион доз ОПВ (оральная полиовакцина), несмотря на то, что в 2016 году Всемирная организация здоровья рекомендовала более не покупать данную вакцину.

Вакциона от полиомиелита

Вакциона от полиомиелита

"И пока в Украине используется живая полиовакцина для нищих стран, вирус попадает в окружающую среду, сохраняются риски вакцинассоциированных параличей, ликвидация полиомиелита невозможна", – утверждает он.

По словам активиста, в результате вакцины оказываются не к месту и просроченными, так как никто не желает иммунизироваться во время эпидемии коронавируса.

"Вот так и держат руководство МОЗ в заложниках, а супрунята (команда бывшего и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун. – Ред.) банкуют. Профит", – подчеркнул Сысоенко.

Он напомнил, что потом все просроченные и биоопасные материалы в виде сывороток и вакцин еще нужно утилизировать за "космические" деньги.

Также активист добавил, что зимой 2019 года Супрун и ее тогдашний заместитель Ольга Стефанишина решили принудительно устроить "спецоперацию по вакцинации" для 50 тыс. детей во Львовской области без согласия родителей.

"Тогда придумали эпидемию полиомиелита и тоже кинулись срочно "лечить" закупкой вакцин", – отметил он.

По словам Сысоенко, в Украине уже на протяжении 5 лет просто утилизируют невостребованные вакцины со всего мира.

"Каких вам еще доказательств не хватает преступной халатности и сговора лиц на международном уровне с целю наживы, да еще и из бюджетных средств?" – возмутился активист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВОЗ предупредила, что человечество может столкнуться со вспышками инфекционных заболеваний, таких как корь и полиомиелит, из-за сбоев в работе служб вакцинации вследствие пандемии коронавируса.

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Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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Ivanov Vlad
Ivanov Vlad
Що за маячня? Після 2016 року хто в Україні захворів від вакцинації на поліомієліт? ХТО???))) А НІХТО..... Чергові накидування гівна на вентилятор...
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
он че, все это время не знал адрес прокуратуры? Ну не понимаю я таких "активистов" - есть факты, значит нужно не в ФБ писать, а в те организайии, которые что-то с этим могут сделать. И опять же, пока была Супрун - "активист" активность не проявлял. А почему? И почему сейчас проявил? Сразу очень неприятные мысли появляются
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Ку Алексей
Ку Алексей
при Порошенко такого не было! Хотя постойте...
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