Разработан анализ крови, который выявляет 50 типов рака

Национальная служба здравоохранения Великобритании планирует провести испытания метода анализа крови, который может выявить более 50 типов рака. Как ожидается, с его помощью станет возможным лечение этой болезни на ранней стадии.

Об этом пишет ВВС. Отмечается, что уже в следующем году протестировать планируют 165 тысяч англичан, из которых 140 тыс. – в возрасте от 50 до 79 лет и у которых нет онкологических симптомов.

Если метод покажет себя эффективным, то к 2024 году тестирование будет доступно примерно миллиону британцев.

В США испытания тоже будут проводиться, но не в таком широком масштабе. Там компания планирует набрать около 6200 волонтеров в возрасте от 50 лет. В США тест тоже будет доступен к 2021 году, но на платной основе.

Тестирование британцев будет спонсировать американская компания-разработчик Grail из Калифорнии. Первыми возможность пройти тест получат жители Соединенного Королевства в возрасте от 50 до 79 лет и несколько тысяч пациентов английских больниц, у которых врачи обнаружат симптомы онкологии.

"Если мы получим возможность с помощью простого анализа крови определять наличие около 50 видов рака, включая рак яичников и поджелудочной железы, которые к моменту появления симптомов уже очень сложно лечить, то для тысяч раковых пациентов, которые каждую неделю проходят процедуры лечения, это будет значить очень много", – сказал глава службы здравоохранения Великобритании Саймон Стивенс.

Ученые в нескольких западных странах уже много лет работают над созданием универсального теста. Окончательные итоги испытаний этого метода подведут до 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые установили, что тест, определяющий наличие Т-клеток в организме, намного эффективнее анализа на антитела в определении коронавируса.

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