Ученые нашли метод, как эффективно лечить без операции и лучевой терапии самый распространенный рак у мужчин

Исследователи имперского колледжа Лондона заявили, что неинвазивное (бескровное) лечение рака простаты может быть эффективным – такую возможность дает фокальная терапия.

Об этом пишет The Sun. Данная методика лечения предотвращает побочные эффекты, связанные с хирургическим вмешательством и лучевой терапией, и пациенты могут выздороветь дома.

Фокальная терапия – это прицельное воздействие не на весь орган, а на определенный очаг в нем. В частности, для разрушения очагов карциномы простаты в настоящее время используют фокусированный ультразвук для нагрева раковой ткани с точностью до миллиметра или криотерапию для ее охлаждения.

Нужное оборудование пока имеют немногие государственные больницы, поэтому врачи настроены скептически из-за отсутствия долгосрочных данных, уточняется в сообщении.

При этом ведущий эксперт по раку простаты, профессор Хашим Ахмед сказал, что "хотя фокальная терапия подходит не всем, ежегодно появляются тысячи таких пациентов, и они должны быть полностью проинформированы о такой возможности".

Как заявили ученые, употребление нескольких чашек кофе каждый день может снизить риск появления рака простаты. В ходе исследования были изучены данные более 1 млн мужчин, из которых у почти 58 тысяч диагностировали заболевание.

Оно показало, что каждая дополнительная ежедневная чашка кофе снижает относительный риск появления онкологического заболевания почти на 1%.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что исследователи разработали платформу для лечения рака поджелудочной железы на основе модифицированного вируса оспы.

Посредством различных механизмов указанные вирусы убивают раковые клетки и вызывают сильные противоопухолевые иммунные ответы. Однако пока данный метод не способен обеспечить долгосрочное эффект от лечения.

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