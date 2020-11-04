Женщина с онкологией была заразна более 70 дней – редкий случай с COVID-19

Женщина с лейкемией была заразная в течение 70 дней и не имела никаких симптомов ковида

Пациентка с лейкемией и низким уровнем антител была инфицирована коронавирусом в течение как минимум 105 дней и заразна более 70. При этом никакие симптомы инфекции у нее не проявлялись.

Об этом необычном клиническом случае сообщают ученые из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний в Гамильтоне, США.

"В то время, когда началось это исследование, мы действительно мало знали о продолжительности распространения вируса", – говорит вирусолог Винсент Мюнстер. Он считает, что очень важно понимать, как распространяется вирус среди людей с иммуносупрессивными заболеваниями.

Мюнстер вместе с Фрэнсисом Риедо, специалистом по инфекционным заболеваниям, начали наблюдать за онкобольной пациенткой, которая заразилась во время вспышки пандемии. У женщины в течение нескольких недель ПЦР-тестирование давало положительный результат, поэтому ученые решили узнать, может ли она распространять вирус.

Пациентка, 71-летняя женщина, имела ослабленный иммунитет из-за хронического лимфолейкоза. У нее никогда не было симптомов COVID-19. Инфицирование было обнаружено, когда она проходила обследование перед госпитализацией с тяжелой анемией. В этом же центре произошла крупная вспышка болезни.

Команда исследователей начала изучать образцы, которые регулярно собирались из верхних дыхательных путей пациентки. Оказалось, что вирус присутствовал в организме в течение как минимум 70 дней после первого положительного теста.

Ученые полагают, что пациентка так долго оставалась заразной, потому что ее ослабленная иммунная система никак не реагировала на вирус. Анализы крови показали, что ее организм никогда не продуцировал антитела. В то же время, ковид у больной не развивался.

Насколько известно, это самый длительный случай, когда кто-либо мог активно распространять SARS-CoV-2, оставаясь при этом бессимптомным.

MedOboz также сообщал, что частицы коронавируса могут распространяться дальше, чем ранее предполагали ученые – не на 1,5 метра, а в четыре раза дальше.

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