Жара не убивает коронавирус и не мешает ему распространяться: ученые поставили точку

Потепление не останавливает распространение коронавируса COVID-19. Два отдельных исследования разрушили надежды на то, что инфекция исчезнет летом.

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Как пишет Daily Mail, американские и канадские исследователи заявили, что риск передачи коронавируса снижается только примерно на 1,5% на каждый градус по Фаренгейту выше 77F (25C).

Надежды на то, что COVID-19 исчезнет летом, разрушены

Ученые из Университета Торонто рассмотрели в общей сложности более 375 600 подтвержденных случаев COVID-19 в США и Канаде в марте. Они сравнили влияние температуры, влажности, закрытия школ, ограничения массовых собраний и социального влияния на распространение болезни.

Результаты показали отсутствие связи между температурой и ростом инфекции.

Эпидемиолог из канадского университета профессор Дионн Гесинк подчеркнула, что лето не остановит коронавирус, и важно, чтобы люди это знали.

"С другой стороны, чем больше мероприятий в области общественного здравоохранения проводилось в том или ином регионе, тем больше влияние на замедление роста эпидемии. Эти меры действительно важны", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, французкие ученые установили, что коронавирус погибает в течение 15 минут при температуре 92 градуса Цельсия.

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