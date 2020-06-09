Ученые подтвердили, что защитные очки или щитки для лица могут уменьшить уровень заражения коронавирусом (COVID-19) с 16% до 6%.

Об этом сообщило издание The Lancet. Ученые проанализировали 44 исследования в 26 странах и на 6 континентах с марта по май 2020 года.

В пресс-релизе работы главный автор исследования Холгер Шунеманн, содиректор Центра сотрудничества ВОЗ по инфекционным болезням, методов исследований и рекомендаций подтвердил, что защита глаз может принести дополнительные преимущества.

Защитные очки могут уменьшить риск заразиться коронавирусом – ученые objectiv.tv

Исследователи отметили, что очки не только могут уберечь глаза от вирусных аэрозольных частиц, а и выступают в качестве дополнительного барьера, чтобы люди "на автомате" не касались глаз. Ученые порекомендовали сочетать ношение защитной маски с любыми очками.

Ученые также отметили, что ношение защитных очков может быть полезным не только для медперсонала, но и для тех, кто работает с большим количеством людей, например, кассиров в продуктовых магазинах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые Университетского колледжа Лондона в Великобритании заявили, что частое мытье рук действительно помогает предотвратить заражение COVID-19.

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